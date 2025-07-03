Бизнес в Азербайджане может недосчитаться $1,2 млрд в случае потери российского рынка, следует из данных платформы ООН Comtrade. Депутат парламента республики Расим Мусабеков ранее заявил о приостановлении переговоров между Баку и Москвой по крупным совместным экономическим проектам. Эксперты считают, что разрыв сотрудничества невыгоден обеим сторонам. Подробнее — в материале RTVI.

Власти республики решили заморозить сотрудничество с Россией в сфере экономики, а также отказаться от работы по ряду новых проектов, заявил депутат Милли меджлиса Расим Мусабеков.

«Приостановлены различного рода обсуждения и переговоры по ряду крупных соглашений по экономическим направлениям», — процитировал его РБК.

Парламентарий напомнил, что Азербайджан решил заморозить некоторые культурные программы, связанные с Россией, а также приостановил политический диалог. В частности, власти республики отказались принимать зампреда правительства РФ Алексея Оверчука, который должен был посетить Баку в конце июня.

Потери на торговле

За прошлый год российско-азербайджанский товарооборот увеличился на 10% и достиг $4,8 млрд, сообщил журнал «Эксперт». Россия остается для республики вторым после Китая импортным направлением, но сама в двусторонней торговле зависит от Азербайджана гораздо меньше, говорится в статье.

«Ущерб будет значительным, особенно в экономическом плане, поскольку Азербайджан зависит от российского рынка как основного покупателя своей сельскохозяйственной продукции. Если они решат разорвать связи, им будет сложно найти альтернативные рынки сбыта для своей продукции, в первую очередь сельскохозяйственной», — заявил «ФедералПресс» главный экономист Института фондового рынка и управления, кандидат экономических наук Михаил Беляев.

Особенно сильно могут пострадать азербайджанские поставщики сельхозпродукции, алкоголя и текстиля, считает доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.

Из данных платформы ООН Comtrade следует, что в случае утраты российского рынка бизнес Азербайджана может лишиться почти $1,2 млрд, сообщило РИА Новости. При этом на долю республики приходится всего лишь 0,8% российского экспорта.

«По итогам 2024 г. на Россию в азербайджанском экспорте пришлись максимальные значения с 2020 г., а Азербайджана в российском достигла исторического максимума», — указывает агентство.

По итогам 2024 года Азербайджан экспортировал товары на $26,6 млрд, из них $1,2 млрд (4,4%) — в Россию. Российский экспорт за тот же период достиг $433,1 млрд, включая $3,6 млрд (0,8%) поставок в Азербайджан — это на 15% больше, чем годом ранее.

Заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев на ПМЭФ утверждал, что «после введения РФ эмбарго на поставки продукции из недружественных стран, Азербайджан по просьбе российской стороны вложил значительные инвестиции в существенное увеличение поставок сельхозпродукции» и настроен и дальше наращивать ее поставки на российский рынок.

Анатомия двусторонней торговли

Россия традиционно поставляет в Азербайджан нефть — объемы ее закупок по итогам прошлого года составили 1,53 млн тонн. Баку продает в РФ сельскохозяйственную продукцию.

Из данных UN Comtrade следует, что с начала 2025 года на первое место в статьях российского экспорта в Азербайджан вышли:

драгоценные камни и металлы (29% — или $439,4 млн),

минеральное топливо (24% — $355,3 млн),

черные металлы (7% — $103,8 млн).

В обратном направлении поставок — из Азербайджана в Россию — за четыре месяца 2025 года лидируют:

овощи, фрукты и орехи (50% — $161,2 млн),

пластмассы и пластмассовые изделия (24% — $78 млн).

Кроме того, Россия выступает стабилизатором внутреннего рынка Азербайджана, поставляя энергоресурсы в критические моменты, отметил завсектором Центра постсоветских исследований Института мировой экономики и международных отношений им. Е.М. Примакова РАН Станислав Притчин.

«С учетом всех экономических факторов, разногласия не выгодны ни России, ни Азербайджану. Это дает надежду на то, что в какой-то момент противоречия все же пойдут по нисходящей», — считает политолог.

Потери на инвестициях

В апреле 2024 года президент Владимир Путин на встрече с азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым заявил, что российские инвестиции в экономику республики составили $6 млрд.

«Работает активно межправкомиссия, и много интересных направлений сотрудничества — и в реальном секторе экономики, в кооперации, в инфраструктуре. Некоторые из них на слуху», — цитировал российского лидера ТАСС.

Оверчук на ПМЭФ заявлял, что Россия является одним из лидеров по инвестициям в азербайджанскую экономику. В пример он приводил успешное сотрудничество в сферах железнодорожного машиностроения и производстве стройматериалов, а также запуск локализованного производства инсулина в республике.

«“Автоваз” весной 2024 года запустил производство автомобилей “Лада”. И здесь прогнозируемая мощность производства, начиная с этого года, составит 5000 машин в год», — рассказывал Оверчук.

По его словам, в Азербайджане работают около 1,8 тысячи компаний с участием российского капитала и реализуется 17 инвестпроектов в сфере строительства, транспорта, химической и медицинской промышленности.

Что будет с экономическими отношениями

В сложившейся ситуации пока рано делать выводы о будущем экономических отношений с Азербайджаном, заявил «ФедералПресс» зампред комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов.

«Я думаю, что урегулирование дипломатического всплеска займет не очень много времени <…> Происходящие сейчас события — это не повод для пересмотра наших долгосрочных экономических отношений», — предположил депутат.

Экономики двух стран взаимосвязаны: у России и Азербайджана кроме тесных торговых отношений много крупных совместных проектов в работе, рассказал программный менеджер Российского совета по международным делам Милан Лазович. Одним из самых важных он назвал международный транспортный коридор «Север — Юг», соединяющий РФ с Индией.

«Независимо от причин разногласий, охлаждение не выгодно ни одной из сторон — и руководства обеих стран это прекрасно понимают. Ни для кого не секрет и критическая значимость стабильных отношений России и Азербайджана для обстановки на всем Южном Кавказе», — подчеркнул эксперт.

Он выразил надежду на скорое урегулирование двусторонних отношений. Лазович предположил, что поспособствовать этому могла бы беседа президентов Владимира Путина и Ильхама Алиева.

Президенты России и Азербайджана находятся в дружеских отношениях на протяжении многих лет, и страны не нуждаются в международных посредниках в урегулировании конфликта на данный момент, заявил Инфо24 политолог Сергей Марков. По его словам, уже видны признаки готовности сторон к налаживанию диалога.

«Если 1 июля была очень резкая антироссийская кампания со стороны азербайджанских СМИ, то 2 июля тональность резко изменилась. Да, она пока осталась негативной по отношению к России, но количество публикаций по этой теме уменьшилось раз в десять, и прежней резкости и оголтелости не осталось. Такую же тенденцию можно отметить и в российских федеральных СМИ», — утверждает эксперт.

Как отметила научный сотрудник Института востоковедения РАН, эксперт клуба «Валдай» Дарья Сапрынская, и Россия, и Азербайджан заинтересованы к скорейшей нормализации отношений. Этого ждут и за пределами двух стран, «особенно в условиях роста турбулентности в регионе», подчеркнула востоковед.

«В этих условиях прагматизм сильнее эмоций — даже при политических разногласиях бизнес-связи не разрываются полностью. Многие страны проходили через подобное охлаждение, чтобы затем вернуться к сотрудничеству. Россия и Азербайджан с учетом столетий добрососедства, скорее всего, также постараются сохранить диалог», — спрогнозировал доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Павел Севостьянов.