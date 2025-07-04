Главу национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова лишили гражданства России. Об этом сообщает Oxu.Az со ссылкой на самого Ибрагимова.

Глава диаспоры не уточнил, с чем связывает такое решение. Он заявил, что даст комментарий по прибытии в Азербайджан.

«Я на все эти вопросы отвечу попозже. Пожалуйста, мне сейчас нельзя говорить. Прошу вас, поймите правильно. <…> Главное, что факт такой действительно имеет место быть», — цитирует Ибрагимова «Царьград».

Mash пишет, что главу подмосковной диаспоры задержали за нарушение правил пребывания в России и в ближайшее время депортируют на родину.

По данным источника РБК, Ибрагимова лишили гражданства 18 июня за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности» России. «Царьград» утверждает, что 4 июля Ибрагимова вызвали в отдел полиции по месту жительства и зачитали ему решение МВД о лишении гражданства.

Ибрагимов имеет «высокий статус» в Подмосковье и до сих пор претензий к нему не было, отмечает телеканал. Глава диаспоры живет в подмосковной Истре с 1997 года, с 2018 возглавляет национально-культурную автономию азербайджанцев.

Ибрагимов также входил в консультативный совет Общественной палаты Подмосковья по делам национально-культурных автономий региона. К моменту написания материала эта информация исчезла с сайта ОП.

По данным «Царьграда», в 2023 году Ибрагимов подал заявку на соискание премии губернатора Московской области с проектом по сбору гуманитарной помощи для участников военной операции.

На сайте национально-культурной автономии азербайджанцев Подмосковья говорится, что в нее входят граждане России, «относящие себя к общности азербайджанцев». Объединение создано «для самостоятельного решения вопросов сохранения азербайджанской самобытности, развития языка, образования, национальной культуры, укрепления единства российской нации, гармонизации межэтнических отношений».

Напряжение между Россией и Азербайджаном

В конце июня отношения между Россией и Азербайджаном обострились на фоне задержания более 50 уроженцев республики по делу об этнической преступной группе, причастной к убийствам и покушениям с 2001 по 2011 годы.

Двое задержанных — братья Гусейн и Зияддин Сафаровы — умерли. Власти Азербайджана считают, что они погибли «в результате жестоких избиений». Генпрокуратура республики возбудила уголовное дело по нескольким статьям, в том числе об умышленном убийстве, совершенном группой лиц с особой жестокостью, и пытках.

В СК сообщили, один из братьев Сафаровых умер в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго «устанавливаются».

30 июня в Азербайджане задержали главу агентства «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Позже их арестовали по обвинениям в мошенничестве, незаконном предпринимательстве и легализации имущества, полученного преступным путем.

В начале июля азербайджанские СМИ показали видео группы задержанных россиян, которым вменяется участие в наркотрафике, онлайн-торговля запрещенными веществами и кибермошенничество. На лицах и телах мужчин видны следы побоев. В числе арестованных оказались представители IT-сферы, бизнесмены и туристы, выяснил канал «Осторожно, новости».

В Екатеринбурге тогда же задержали главу азербайджанской диаспоры Свердловской области Шахина Шыхлински (Шихлинского). После допроса в качестве свидетеля по делу ОПГ его отпустили.

Азербайджанское издание Haqqin.az заявило, что освобождения Шыхлински «удалось добиться благодаря усилиям Госкомитета Азербайджана по работе с диаспорой по прямому поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева».

В Кремле, комментируя возмущение азербайджанской стороны в связи с рейдами, заявили, что речь идет о событиях, связанных с работой правоохранительных органов, что «не может и не должно являться поводом для подобной реакции».

В Кремле 2 июля сообщили, что глава СКР Александр Бастрыкин и генпрокурор Азербайджана находятся в постоянном контакте и «разбираются с теми вопросами, которые представляются проблемными».