Казахстан запретил легковым и грузовым автомобилям из России и других пограничных стран въезжать чаще, чем один раз в сутки, передает Tengrinews.kz. О мерах против «незаконного» вывоза топлива рассказал местным журналистам вице-министр энергетики Кайырхан Туткышбаев.

«Мы запретили более одного раза [в сутки] заезжать для грузового и легкового транспорта в целом. Это касается всех стран, которые граничат с Казахстаном», — сообщил он на брифинге 7 июля, видео которого опубликовано в телеграм-канале портала.

Как отметил чиновник, в Казахстан в целом не запрещено въезжать для того, чтобы заправиться, но для машин из других стран введено ограничение, чтобы не допустить дефицита бензина и дизеля на внутреннем рынке.

«В первую очередь мы начали бороться <…> с незаконным вывозом ГСМ [горюче-смазочных материалов] из нашей страны — есть приспособления, когда люди ставят дополнительные баки», — продолжил Туткышбаев.

Работой по выявлению таких машин и их контролю занимаются совместно пограничная и таможенная службы, органы МВД а также Агентство по финансовому мониторингу.

Согласно официальному порталу нормативно-правовых актов Казахстана, республика каждый год вводит ограничения на вывоз разных видов топлива, в том числе бензина и дизеля в автомобильных баках. Для этого дважды в год издаются приказы министра энергетики с шестимесячным действием. Формулировка «не более одного раза в сутки» впервые появилась в таком приказе от 7 ноября 2025 года. Он действовал до 20 мая, после чего вступил в силу новый аналогичный шестимесячный приказ, в котором формулировка сохранилась. Документ будет действовать по 21 ноября включительно.

Вице-министр подчеркнул, что Казахстан не покупает бензин у России, а производит его самостоятельно, полностью закрывая внутренние потребности.

«Да, мы привозим авиакеросин, завозим дизельное топливо, но бензин мы не завозим», — сказал он.

Сама Россия не обращалась к руководству республики с просьбой о помощи с топливом, ни на гуманитарной, ни на платной основе, заявил Туткышбаев. Если же такие запросы поступят, Казахстан будет их рассматривать с учетом национальных интересов, указал он.

«В случае, если будут какие-то лишние объемы, или мы могли бы заработать. Мы будем вопрос прорабатывать. <…> На сегодняшний день каких-либо вопросов по поставкам ГСМ в сопредельные страны у нас не стоит», — заключил вице-министр.

В начале июля казахстанский Forbes написал о «бензиновых туристах» из России, которые приезжают в республику, чтобы заправиться на местных АЗС.

«На приграничных заправках Западно-Казахстанской области резко выросло число машин с российскими номерами. Водители из Самарской, Саратовской и Оренбургской областей массово едут за дешевым казахстанским топливом», — говорится в публикации.

В статье отмечается, что российские автовладельцы готовы проехать по 500 км туда и обратно. «Поездка за границу позволяет сэкономить практически до половины стоимости полного бака», — подсчитал журнал.