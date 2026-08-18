Число зарегистрированных преступлений в Москве по итогам первого полугодия 2026 года сократилось на 17,1%. Об этом агентству «Москва» сообщил начальник управления информации и общественных связей столичного главка МВД Владимир Васенин.

«По итогам первых шести месяцев 2026 года на территории Москвы на 17,1% снизилось количество преступлений. Снижение регистрации правонарушений установлено на территории практически всех округов столицы», — рассказал он.

Васенин также отметил, что эта тенденция сохраняется в столице уже 10 лет: если сравнивать первое полугодие 2026-го с тем же периодом 2017 года, число преступлений уменьшилось на 23,4%.

За январь-июнь этого года, по данным МВД, количество преступлений общеуголовной направленности снизилось на 28,3%, посягательств на собственность — на 29,2%, преступлений против личности — на 7,9%. Число тяжких и особо тяжких составов сократилось на 13,9%.

Схожую статистику весной приводил начальник ГУ МВД по Москве Олег Баранов. Выступая 26 марта перед Мосгордумой, он говорил, что за последние 10 лет ежегодное число зарегистрированных в столице преступлений сократилось на 31%, а по итогам 2025 года — на 8%.

Тогда же Баранов привел статистику по отдельным видам преступлений за десятилетие. По его словам, убийств стало меньше на 55%, случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 56%, грабежей — на 89%, разбоев — на 84%, квартирных краж — на 95%, краж транспортных средств — на 96%.

Кроме того, в 2025 году полиция, по его словам, изъяла 167 единиц оружия и более 27 тыс. боеприпасов, перекрыла четыре канала поставки огнестрельного оружия в Москву и ликвидировала 23 подпольные мастерские по его производству и переделке.

Отдельно Баранов говорил о борьбе с дистанционным мошенничеством. По его словам, профилактика среди жителей, прежде всего пенсионеров, помогла снизить число таких преступлений почти на 23%, а их раскрываемость за год выросла с 21% до 25%.

Он также сообщал, что в 2025 году к уголовной ответственности привлекли более 3 тыс. участников организованных групп и преступных сообществ. Кроме того, в Москве раскрыли свыше 10 тыс. наркопреступлений, а из незаконного оборота изъяли более 3 тонн запрещенных веществ.