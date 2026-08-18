Сохранение военного присутствия в Сирии отвечает российским национальным интересам. Об этом заявил посол России в Израиле Анатолий Викторов. Так дипломат ответил на вопрос RTVI о том, сыграл ли Израиль роль в сохранении военных баз РФ в Сирийской Арабской Республике после падения там правительства Башара Асада. По словам посла, РФ свою роль в САР «выполнила и перевыполнила».

Ранее агентство Reuters сообщало со ссылкой на источники, что Израиль лоббировал сохранение российского военного присутствия в Сирии, чтобы создать противовес растущему влиянию Анкары на Дамаск. По данным агентства, этот вопрос израильская делегация в феврале во время визита в Вашингтон поднимала в Конгрессе США.

«Что касается сообщений об инициативах, обсуждаемых в Вашингтоне, кто там в пользу чего лоббировал, — мы же не этим руководствуемся. Мы в своей внешней политике, прежде всего, руководствуемся нашими национальными интересами. В настоящее время нашим интересам отвечает сохранение военного присутствия в Сирии», — ответил посол России.

По словам Анатолия Викторова, Россия достигла всех поставленных целей в рамках военной кампании в Сирии.

«В Сирии Российская Федерация свою роль выполнила и перевыполнила. <…> В 2015 году на момент ввода войск до 90% территории Сирийской Арабской Республики контролировалось террористическими незаконными формированиями. Мы эту территорию очистили от них», — добавил посол в беседе с RTVI.

Он также напомнил о заявлениях Дональда Трампа, «что это он там победил».

«Ну, пусть он, так сказать, дальше рассказывает об этом. На самом деле вклад российских военных был определяющим и решающим», — заключил Анатолий Викторов.