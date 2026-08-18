Посол России в Израиле Анатолий Викторов в интервью RTVI выразил надежду, что израильская авиакомпания El Al все-таки возобновит прямые рейсы на российском направлении, которые были временно прекращены в июне. При этом, по последним данным АТОР, El Al снова продлила приостановку авиасообщения по маршруту Москва — Тель-Авив — на этот раз до октября.

«Я рассчитываю, что <…> авиасообщение будет со стороны израильской авиакомпании опять восстановлено. Исхожу из того, что авиакомпания возобновит свои рейсы», — сказал Анатолий Викторов.

Как напомнил посол, «нынешняя обстановка уже приводила к тому, что El Al в свое время где-то на полгода прекращала авиарейсы — примерно с конца 2024 года по май 2025-го». Потом они возобновились.

«Кстати, незадолго до объявления о продлении этой паузы в авиарейсах авиакомпании El Al она объявила о том, что есть планы увеличения числа рейсов в Москву, в частности. Это было анонсировано на август» — отметил дипломат.

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила 18 августа, что авиакомпания El Al продлила отмену рейсов между Тель-Авивом и Москвой до 22 октября. Израильский авиаперевозчик с 25 июня не выполняет рейсы на российском направлении, решение было принято на фоне обострения военного конфликта между Россией и Украиной.