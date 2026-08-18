Признание министра энергетики Сергея Цивилева об очередях на АЗС выглядит не столько началом решения проблемы, сколько констатацией факта, и «тревожные звоночки» уже фиксируются, кризис переходит в острую фазу. Об этом RTVI заявил зампред комитета Госдумы по развитию гражданского общества Сергей Обухов.

«Бюрократия пребывает в изумлении от реальности, когда та неожиданно врывается в ее кабинет, а тут вот то самое, когда это было далеко, бумажка бюрократическая, а тут, пожалуйста, мы проезжаем — и очереди», — сказал он.

По его словам, Центр исследований политической культуры России (ЦИПКР) ведет ежедневный мониторинг соцсетей по теме топливной напряженности и с помощью системы «Крибрум» фиксирует высокую активность обсуждения темы дефицита топлива. По словам депутата, за последние три недели общее количество сообщений в соцсетях на эту тему составило 350 400, среднее количество сообщений в неделю — 116 800, а средний недельный охват — 533 млн человек.

«Очереди на АЗС и нехватка бензина не уходят из повестки. И хорошо, что министр это, наконец, заметил. Видимо, одна из причин — миграция кризиса в столичный регион. Здесь уж министр хочешь — не хочешь, но не заметить проблемы не может», — сказал Обухов.

Парламентарий указал на то, что анализ трех недель мониторинга показывает миграцию проблемных зон: если в конце июля лидерами по обсуждению были Костромская область и Карелия, то к середине августа фокус сместился на Северо-Запад и Центральную Россию.

Особенно тревожная динамика наблюдается в Москве и Московской области, рассказал депутат. За неделю 10-16 августа в столице зафиксировано 3373 сообщения о топливном кризисе (+28% к предыдущей неделе), привел он данные ЦИПКР.

Эволюция слов

Показательна эволюция заявлений региональных властей, рассказал Обухов. По его словам, в конце июля губернаторы рапортовали о стабилизации ситуации. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев говорил об «улучшении ситуации на заправочных станциях», глава Калужской области Владислав Шапша утверждал, что «ситуацию с обеспечением региона топливом удалось стабилизировать».

К середине августа тональность изменилась, указал депутат: глава Оренбургской области Евгений Солнцев признал, что «складывается непростая ситуация с топливом», Шапша заявил, что «нужны дополнительные меры по стабилизации», а Кондратьев обратился к федеральному центру за увеличением объемов поставок.

Социальная напряженность растет

Мониторинг фиксирует не только рост количественных показателей обсуждения, но и качественное изменение тональности, заявил Обухов. Появляются сообщения о конфликтных ситуациях: драка из-за места в очереди в Пензе, которую пришлось разнимать росгвардейцам; грузовик, протаранивший очередь из легковушек на заправке в Краснодарском крае.

Также, рассказал парламентарий, растет число мошеннических схем, эксплуатирующих тему дефицита: фейковые приложения с расположением АЗС для кражи денег, фиксируются поддельные петиции о помощи в решении топливного кризиса.

Острая фаза кризиса

Заявление министра Цивилева о том, что Минэнерго «активно работает», не содержит конкретных мер и сроков решения проблемы, считает Обухов. При этом, говорит он, системные факторы кризиса — от логистических сбоев и простоев в Мурманске танкеров с импортным топливом из-за споров о ценах и ценовых диспропорций — никуда не делись.

«Хорошо, что 14 августа вице-премьер Александр Новак поручил принять дополнительные меры по топливообеспечению в ряде регионов, однако детали этих мер остаются неизвестными», — заявил Обухов.

Кроме того, пока без ответа остаются системные предложения КПРФ, направленные в правительство, — от 90-дневного моратория на рост цен на топливо до ужесточения антимонопольного контроля, сказал парламентарий.

«Я недавно получил ответ от ФАС, которая лишь отчиталась о 60 предупреждениях за нарушение антимонопольного законодательства и 38 делах против участников рынка», — рассказал собеседник RTVI.

Мониторинг социальных сетей показывает, что после кратковременного затухания интереса к теме в начале августа ситуация вновь обостряется, заявил Обухов.

«Возвращение очередей в Москву и Подмосковье, проблемы на курортах Краснодарского края, логистический коллапс в Мурманске — все это указывает на то, что топливный кризис из фонового режима переходит в активную фазу», — заключил он.

Глава Минэнерго Цивилев на видео, опубликованном в Telegram-канале «Юнашев Live», признал, что очереди за бензином на заправках в России есть, ведомство активно работает, чтобы «ликвидировать проблему». Цивилев также обратил внимание на то, что дизельное топливо есть «на всех заправках».

Между тем первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских заявлял RTVI, что ситуация с бензином, прежде всего АИ-95, нормализуется в течение двух-трех недель, к сентябрю.