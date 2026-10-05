В Минске 2 октября завершилась II Международная промышленная выставка «Иннопром. Беларусь». За три дня ее посетили более 15 тысяч человек из 70 регионов России и свыше 40 стран, сообщили организаторы. Выставка проходила с 30 сентября на площадке Минского международного выставочного центра BELEXPO.

Минпромторг России организовал коллективный стенд, на котором 30 компаний показали около 100 экспонатов. Свои стенды также представили 17 российских регионов и ряд компаний, в том числе «Ростех», «Росатом», Российский экспортный центр, «Трансмашхолдинг», КАМАЗ, АСКОН, ММК и Callisto Vision. С белорусской стороны в выставке участвовали более 160 предприятий и организаций, среди них БЕЛАЗ, МАЗ, МТЗ, «Интеграл» и «Горизонт». Еще 60 зарубежных организаций представили национальные экспозиции Казахстана, Узбекистана, Киргизии, Азербайджана, Ирана и Камбоджи.

Экспозицию осмотрели главы правительств пяти стран: премьер-министр России Михаил Мишустин, премьер-министр Белоруссии Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов, председатель кабмина Киргизии Адылбек Касымалиев и премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов.

На стенде «Ростеха» показали новый автомобиль Lada Azimut. По данным организаторов, мировая премьера модели прошла в 2025 году, а в этом году АвтоВАЗ начал ее серийный выпуск. «Трансмашхолдинг» представил низкопольный электропоезд ЭП5Н для пригородных линий с низкими платформами. «Росатом» привез макеты Белорусской АЭС и станции с реакторами ВВЭР-1200, включая проект третьего блока, а также макет 3D-принтера для печати сложных металлических изделий. Первый локализованный образец такого принтера собрали в Минске. Российский экспортный центр показал портативную установку для анализа материалов, роботизированную машину для укладки и ремонта железнодорожных путей и переносной прибор для поверки счетчиков.

В белорусском павильоне МАЗ представил газовое шасси с колесной формулой 6х6 и двигателем на компримированном природном газе. МТЗ показал трактор BELARUS 5425 мощностью 542 лошадиные силы. Гостям продемонстрировали рабочее место оператора, с которого можно дистанционно управлять карьерным самосвалом БЕЛАЗ. Среди других разработок — прототип беспилотного вертолета FLY-TRUCK с возможностью пилотирования и комплекс для внесения средств защиты растений SKY AGRO X2 компании «КББВ».

После осмотра экспозиции главы правительств выступили на пленарной сессии «Производственно-технологическая кооперация: взаимодополняющее партнерство». В ней также участвовал специальный представитель сопрезидентов Никарагуа по работе с Белоруссией Лауреано Ортега Мурильо.

«Союзное государство и Евразийский экономический союз уже стали образцом выстраивания интеграционных процессов, в том числе в области промышленного сотрудничества и взаимовыгодного обмена технологиями. Важно не останавливаться на достигнутом, претворять в жизнь новые идеи, обеспечивать инновационное, научное, технологическое развитие наших экономик, используя сильные стороны друг друга. Убежден, что «Иннопром. Беларусь» придаст этому важный дополнительный импульс», — заявил Мишустин.

На выставке подписали ряд соглашений о промышленной и инвестиционной кооперации. Одно из них касается цифровизации конструкторско-технологической подготовки производства на белорусском «Гомсельмаше» на базе российского программного обеспечения АСКОН. Самарская область и правительство Белоруссии утвердили план мероприятий на 2027-2029 годы по соглашению о торгово-экономическом, научно-техническом и гуманитарном сотрудничестве. Брянская область и компания «Пролетарий» договорились о реконструкции участков по переработке картона и очистных сооружений. Центр экспертизы и проектных решений («ЦЭПР») и «Ситек МТ» заключили соглашение о стратегическом партнерстве в рамках межгосударственного проекта «Союзный станок», а Уфимский трамвайно-троллейбусный завод и МАЗ подписали соглашение о сотрудничестве.

Минская выставка завершила серию «Иннопром» 2026 года. С февраля по октябрь выставки этого бренда прошли в Саудовской Аравии, Узбекистане, России, Индии и Белоруссии. Первая выставка 2027 года состоится в апреле в Узбекистане.