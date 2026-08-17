Ситуация с бензином, прежде всего, АИ-95 нормализуется в течение двух-трех недель, сообщил RTVI первый зампред комитета Госдумы по энергетике Игорь Ананских.

В последние дни водители обратили внимание на вторую волну дефицита бензина на АЗС в Москве и Московской области, в очередях на заправку можно было провести до двух часов.

«Я думаю, что к сентябрю волна должна закончиться, потому что должны сыграть различные факторы», — сказал Ананских.

Он полагает, что, во-первых, проблема кроется в логистике, поскольку помимо нее других «глобальных проблем» не наблюдается.

«Я думаю, это просто какой-то сбой в логистике, который должен в ближайшее время разрешиться. Во-вторых, я не думаю, что в этой ситуации правительство разрешит плановые ремонты [НПЗ] на осень. Поэтому я думаю, что ситуация должна, в общем-то, стабилизироваться», — добавил депутат.

Ананских также обратил внимание на то, что в России «особых проблем с дизельным топливом нет». Кроме того, продолжил собеседник RTVI, правительство приняло ряд решений по стабилизации ситуации на рынке, в том числе обеспечив приоритетное снабжение топливом экстренных служб и агропромышленного комплекса, а также утвердив северный завоз.

Парламентарий также считает, что ситуация с топливом в Абхазию, которая столкнулась с прекращением поставок со стороны Грузии, мало скажется на жителях России.

«Это не тот фактор в сторону отсутствия бензина в России», — полагает Ананских.

С мая в России начались проблемы с доступностью топлива, которые к лету затронули подавляющее большинство регионов страны. К середине лета ситуация достигла пика: ограничения на продажу топлива зафиксировали более чем в 80 из 89 регионов. С июля положение начало постепенно выправляться. Власти стали снимать запреты и ограничения, очереди у АЗС начали сокращаться.

С середины августа некоторые регионы начали возвращать ограничения на продажу топлива. В Севастополе вернули систему QR-кодов для бензинов АИ-92 и АИ-95 и дизеля. В Липецкой и Оренбургской областях топливо снова продается на заправках по схеме «чет-нечет».

В августе на фоне проблем с бензином правительство России утвердило возможность производства, импорта, выпуска в оборот и обращения автомобильного бензина экологических классов К2, К3 и К4 (соответствуют стандартам Евро-2, Евро-3 и Евро-4) до 1 июля 2027 года, сообщила пресс-служба Минэнерго.