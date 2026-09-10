Ударами вглубь территории противника невозможно победить в военном конфликте. Об этом заявил глава Офиса президента Украины и бывший руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны страны Кирилл Буданов*.

Он привел в пример войну США с Ираном, в ходе которой американские удары не привели к поставленной Вашингтоном цели.

«Удары в глубокий тыл — это средство поддержки и, скажем так, влияния и принуждения к чему-то, но оно действует только в комплексе с другими формами классических военных действий», — сказал Буданов* (цитата по украинскому каналу «Политика Страны»).

Как напоминает канал, в конце июня президент Украины Владимир Зеленский объявил о начале 40-дневной «операции влияния» на Россию с целью добиться прекращения боевых действий. Издание Axios писало, что операция строится вокруг ударов дальнобойными беспилотниками по российской территории.

The Economist утверждал, что такой срок выбран потому, что в августе Россия якобы будет решать, продолжать ли боевые действия в осенне-зимний период или заключать перемирие.

В августе в России констатировали, что операция Зеленского провалилась. Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что Украина продолжила терять территории, а удары по российским логистическим объектам повлекли ответные атаки.

По словам депутата, эта кампания привела к тому, что «Украина стала закрытой, прекратился импорт из Украины, поскольку три основных одесских порта оказались заблокированы».

Сенатор Совета Федерации Григорий Карасин заявил, что результатами «абсурдного и обреченного на провал» плана Зеленского стали лишь обострение конфликта и новое кровопролитие.

* внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга