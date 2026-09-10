Решение властей Екатеринбурга снизить требования к качеству горячей воды — это «жесть», оно легализует техническую деградацию инфраструктуры, заявил RTVI член Совета Федерации Айрат Гибатдинов.

«Санитарные нормы приняты не просто так — они созданы для защиты здоровья человека. Формально в Екатеринбурге Роспотребнадзор принял такое решение, чтобы избежать массовых отключений водоснабжения в городе. Но по факту это легализует технологическую деградацию инфраструктуры, с которой никто и ничего делать явно не собирается. И вот это то, что молодежь на жаргоне называет „жестью“», — заявил сенатор.

Вместо ремонта гнилых труб людям предлагают терпеть грязь и муть в воде из крана, при этом деньги с них берут за водоснабжение по полному тарифу, также отметил Гибатдинов.

«Фактически граждане платят за услугу, которая вообще не соответствует заявленному качеству. А вместо того, чтобы менять изношенные трубы, начали менять нормы, просто консервируя, а не решая проблему, в расчете на то, что разгребать ее придется не действующим чиновникам, а тем, кто придет уже после них», — считает собеседник RTVI.

Задача власти совсем другая — делать все, чтобы жизнь жителей была комфортной и безопасной, а грязная вода из крана — это не о комфорте и не о безопасности, подчеркнул Гибатдинов.

Проблемная ситуация с водой в Екатеринбурге, где теперь официально разрешено подавать горячую воду с измененным цветом и мутностью до 2032 года, не уникальна, продолжил сенатор.

По его словам, в Тюмени в июле у людей из крана шла вода, которая пахла фекалиями. В Свердловской области случился серьезный сбой системы, обеспечивающей питьевой водой тысячи многоквартирных домов. Причина — паводки, которых не выдержали изношенные сети, говорит он. Во Владимирской области из-за сбросов водоканала произошел массовый мор рыбы, добавил парламентарий.

«Перечислять эти ЧП можно очень долго, но вот мы дошли до того, что уже вместо модернизации изношенных коммуникаций предлагаем людям смириться с понижаемыми стандартами качества жизни и рисками для здоровья. Что дальше узаконим? Кишечную палочку в водопроводе? Ржавчину на сантехнике? Введем норму по еженедельным прорывам?» — возмущен Гибатдинов.

Выход он видит в национализации объектов коммунального хозяйства, чтобы навести порядок в ЖКХ.

«Средства в регионах расходуются неэффективно! Люди платят с каждым годом все больше, а жилой фонд и его инфраструктура катастрофически ветшают. Ситуация в Екатеринбурге — яркий маркер того, что проблемы в отрасли требуют незамедлительных и системных решений. И начинать нужно именно с национализации объектов ЖКХ, как предлагает КПРФ», — подчеркнул Гибатдинов.

В начале сентября Екатеринбург, вероятно, первым из городов-миллионников снизил требования к горячей воде. Износ большей части водопроводов близок к 100%.

Роспотребнадзор согласовал временное снижение требований к качеству горячей воды в Екатеринбурге, Верхней Пышме и Березовском до конца 2032 года. Решение принято на фоне продолжавшихся больше месяца проблем с водой. В опубликованной программе развития коммунальных систем власти признали, что износ большей части водопроводов близок к 100%. При этом предусмотренный программой объем вложений в систему водоснабжения до 2045 года сократили почти на треть.