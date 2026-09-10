Технологическая компания Nebius сооснователя «Яндекса» Аркадия Воложа стала партнером американского разработчика Palantir, который сотрудничает с армиями и спецслужбами США, Украины и Израиля. В России считают, что союз направлен против Москвы и призывают провести ревизию в отечественной IT-отрасли на предмет угрозы безопасности.

О заключении «стратегического партнерства» с Palantir сообщается в пресс-релизе Nebius от 8 сентября.

«Компания Palantir выбрала Nebius в качестве предпочтительного партнера по созданию суверенной инфраструктуры искусственного интеллекта, что позволит разместить вычислительные ресурсы и средства обработки данных Nebius внутри периметра Palantir», — говорится в сообщении.

Клиенты Palantir получат доступ к вычислительным ресурсам и облачной платформе Nebius. Компании также будут работать над ускорением развертывания новых вычислительных мощностей для клиентов Palantir.

Партнерство позволит клиентам Palantir создавать ИИ, «способный превосходить универсальные закрытые модели в конкретных задачах», говорится в релизе. При этом организации смогут сохранять контроль как над своими данными, так и над полученной моделью.

Palantir выбрала Nebius партнером, поскольку платформа была создана с нуля специально для искусственного интеллекта, пояснили в компании Воложа. Инфраструктура и ПО Nebius разработаны для ресурсоемких задач ИИ и могут быть интегрированы непосредственно в суверенную операционную систему Palantir для ИИ.

Аркадий Волож, переехавший из России в Израиль после 2014 года, в 2022-м попал под санкции ЕС. В Брюсселе сочли, что бизнесмен, будучи главой «Яндекса», поддерживает российское правительство. После этого Волож ушел со всех постов в компании. В 2024 году материнская структура «Яндекса» ― нидерландская Yandex N.V. ― продала российский бизнес консорциуму частных инвесторов и менеджеров, после чего стала называться Nebius. В марте того же года ЕС снял санкции с Воложа. Позже бизнесмен рассказал, что ему и его уехавшим из России коллегам по «Яндексу» «разрешили уйти с некоторым имуществом». В начале 2026 года стало известно, что Волож отказался от российского гражданства.

Что Palantir делает для Украины

Созданная в 2003 году компания Palantir получает многомиллиардные контракты от силовых ведомств США, включая ЦРУ, ФБР, Пентагон, Иммиграционную и таможенную службу (ICE). Разработчик также сотрудничает с Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ), НАТО и Вооруженными силами Украины.

Украинский экс-министр обороны Михаил Федоров говорил, что глава Palantir Алекс Карп был одним из первых руководителей западных IT-гигантов, поддержавших Киев после начала конфликта. С тех пор, писал Федоров в телеграм-канале, ВСУ и Palantir «активно сотрудничают».

В частности, технологии американской компании интегрированы в планирование ударов вглубь России, сообщал бывший министр. Также совместно с Palantir на Украине создана система детального анализа воздушных атак и внедрены ИИ-решения для работы с большими объемами разведданных.

Телеканал CNN в мае выпустил сюжет о том, что Главное управление разведки (ГУР) Украины использует программное обеспечение PRISMA от Palantir, позволяющее управлять одновременно тысячами беспилотников. В материале отмечалось, что система постоянно обучается, анализирует огромные объемы данных и рассчитывает «оптимальные маршруты» в обход средств ПВО.

В начале сентября Михаил Федоров сообщил, что создает компанию в сфере оборонных технологий, и ее первым ведущим инвестором станет глава Palantir. Подробностей о новой структуре он не привел.

«Угроза безопасности»: что говорят в России

Российские военные эксперты считают, что сотрудничество Palantir с Nebius направлено против Москвы.

«То, что Аркадий Волож сдаст американцам из Palantir вообще все, что знает про русский IT-сектор, про наши уязвимости и про наши возможности (или сложности) развития, можно вообще не сомневаться», — пишет замгендиректора ВГТРК, вице-спикер Мосгордумы Андрей Медведев.

По его мнению, Palantir, Nebius и компания Федорова «начнут работать над дальнобойными дронами с ИИ, которые будут заточены прежде всего под российский театр военных действий». При этом, как считает Медведев, будет использоваться массив данных, предположительно вывезенный бывшими сотрудниками «Яндекса».

Медведев подчеркнул, что повода паниковать нет, но призвал провести ревизию российского IT-сектора «с точки зрения угроз государственной безопасности».

Его мнение разделили военный эксперт, основатель телеграм-канала «Рыбарь» Михаил Звинчук и военный корреспондент «Комсомольской правды» Александр Коц.

Звинчук предположил, что цель объединения технологической, военной и разведывательной экспертизы вокруг Palantir ― «совершенствовать инструменты военного воздействия против России».

Коц отметил, что данные о том, «как страна ездит и куда», включая историю маршрутов такси, доставки еды и товаров, «весят сегодня столько же, сколько сведения о железнодорожных узлах в 1941-м».

«Значит, и хранить их надо соответственно: понятный контур доступа, запрет на вынос за границу, личная ответственность тех, кто внутри этого контура сидит», — делает вывод военкор.

IT-специалистов, которые обладают такими знаниями, Коц назвал «стратегическим активом», который, по мнению журналиста, нужно удерживать в России «не только подписками о неразглашении, а зарплатами, задачами и уважением».