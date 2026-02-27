Основатель «Яндекса» Аркадий Волож отказался от российского гражданства, пишет Bloomberg со ссылкой на источник. По данным агентства, это решение связано со стремлением полностью сосредоточиться на развитии своей компании Nebius Group NV, созданной на основе нидерландских активов «Яндекса».

Подтверждение того, что он больше не является гражданином России, Волож получил на этой неделе, сообщил собеседник Bloomberg. Представитель Nebius от комментариев отказался.

У 62-летнего Волож есть гражданство Израиля, где он живет более десяти лет. В статье уточняется, что бизнесмен пополнил список тех крупных российских предпринимателей, которые отказались от гражданства РФ после начала СВО. В их числе — основатель DST Global Юрий Мильнер и основатель Тинькофф Банка Олег Тиньков*.

В июне 2022 года Волож покинул пост гендиректора «Яндекса» после введения санкций Евросоюза: ЕС сослался на роль компании в распространении российской пропаганды и дезинформации. Годом позже он выступил с критикой действий России в отношении Украины, пояснив, что прежде хранил молчание, потому что помогал российским инженерам «Яндекса» покинуть страну и его заявление могло помешать этому процессу.

В 2024 году материнская компания «Яндекса» ― нидерландская Yandex N.V. ― продала российский бизнес консорциуму частных инвесторов и менеджеров, после чего стала называться Nebius. Волож возглавил новую структуру. В марте ЕС снял санкции с бизнесмена.

Волож переориентировал новый бизнес на строительство и эксплуатацию дата-центров для искусственного интеллекта. С тех пор он заключил соглашения с рядом крупных компаний, в том числе Microsoft, о создании специализированной ИИ-инфраструктуры.

За последний год рыночная капитализация Nebius почти утроилась и достигла примерно $25 млрд. Семья Воложа контролирует около 13% компании. Его личное состояние оценивается в $3,3 млрд, по данным Bloomberg Billionaires Index.

В январе 2025 года Волож рассказал Bloomberg, что впервые нанял охрану после того, как президент России Владимир Путин в сентябре 2023 года пожелал ему здоровья. Он отмечал, что не планирует возвращаться в РФ и признал, что удивился отсутствию у себя «тоски по дому».

Продажу российских активов «Яндекса» Волож сравнил с исходом евреев из Египта, добавив, что «не все потерял». «Нам разрешили уйти с некоторым имуществом», — сказал он.

* внесен Минюстом России в реестр иноагентов