В кенийском городе Наньюки люди вышли на протесты против решения США создать в стране карантинный центр для больных лихорадкой Эбола. Об этом пишет агентство Reuters со ссылкой на местных жителей.

Ранее высокопоставленные американские чиновники рассказали, что на авиабазе в округе Лайкипия будет создано отделение на 50 коек для американцев, которые контактировали с вирусом, но у них еще не проявились симптомы. Правительство Кении подтвердило появление такого карантинного центра, отметив, что это часть более широкой инициативы по укреплению систем реагирования на чрезвычайные ситуации.

Однако 29 мая Верховный суд Найроби приостановил реализацию планов по созданию центра.

«Настоящим выносится постановление, запрещающее ответчикам создавать, вводить в эксплуатацию, содействовать или утверждать создание любых учреждений для выявления случаев заражения вирусом Эбола, карантина, изоляции или лечения в Кении», — говорится в решении.

До этого суд получил ходатайство кенийской правозащитной организации «Институт Катиба», в котором отмечалось, что карантинный центр может представлять угрозу для общественной безопасности.

«Объект должен был начать работу в прошлую пятницу (29 мая. — Прим. RTVI). В конце прошлой недели и в выходные дни в Наньюки совершалось множество полетов военных самолетов, что, по словам дипломатов и экспертов, было частью продолжающейся подготовки США к созданию карантинного центра, несмотря на постановление суда», — пишет Reuters.

Вспышка лихорадки Эбола, вызванная штаммом Бундибугио, была зафиксирована в середине мая. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила режим чрезвычайной ситуации международного значения. По последним данным, в Демократической Республике Конго, где находится очаг распространения, зафиксировано более 900 предполагаемых случаев заболевания Эболой, включая 223 смерти.

