Сеул объявил об успешном создании отечественного лазерного генератора — ключевого компонента зенитной лазерной системы «Чхонван» («Небесный свет»). Новый генератор вдвое сокращает время поражения дронов и делает Южную Корею пятой страной в мире, способной самостоятельно производить подобные устройства.

Управление по программам оборонных закупок Южной Кореи (DAPA) 1 июня сообщило об успешной локализации лазерного генератора для системы «Чхонван» (Block I). Разработка велась совместно Агентством оборонных разработок (ADD) и компанией Hanwha Systems, выступавшей производителем прототипов.

«Чхонван» — первая в мире лазерная зенитная система, поставленная на боевое дежурство. Первоначальное развертывание состоялось в декабре 2024 года, системы охраняют в том числе объекты в центре Сеула, включая район президентской резиденции. Система создана на базе волоконно-оптического лазера мощностью 20 кВт и предназначена для уничтожения малых беспилотников на дальности 2-3 км. Стоимость одного выстрела оценивается примерно в 1,5 доллара — против десятков тысяч долларов за перехват ракетой, пишет издание Defence Blog.

Пятая страна в мире

Лазерный генератор — важнейший компонент лазерного оружия, определяющий его мощность и точность. До сих пор самостоятельно производить такие устройства на требуемом уровне могли лишь США, Израиль, Китай и Германия. Технологии в этой области строжайше охраняются и не подлежат экспорту. Южная Корея стала пятой страной, вошедшей в этот круг.

При разработке системы Block I Сеул был вынужден использовать импортные генераторы из-за недостаточной технологической зрелости отечественной промышленности. Тогда DAPA пошло на нестандартный шаг: вместо традиционной «последовательной локализации» программа создания отечественного генератора была запущена параллельно с разработкой самой системы. Это позволило одновременно улучшить характеристики, сократить сроки и сэкономить бюджет.

Результаты испытаний

Отечественный генератор превзошел импортный аналог по ключевым характеристикам, в том числе по мощности, более чем на 50%. Испытания на прототипе «Чхонвана» подтвердили, что время поражения малых беспилотников сократилось с 2—4 секунд до 1—2 секунд, крупных БПЛА — с более чем 10 секунд до нескольких секунд. Уровень локализации системы по стоимости вырос с 76% до 90%.

«ALазерное оружие — область, где конкуренция между развитыми странами исключительно высока. Применение более мощных отечественных генераторов в «Чхонване» позволит значительно укрепить самостоятельный потенциал нашей армии по противодействию вражеским дронам», — заявил Чон Ги-ён, руководитель отдела перспективных энергетических проектов DAPA.

Дроны над Сеулом

Ускоренное развитие «Чхонван» было напрямую связано с инцидентом декабря 2022 года, когда пять северокорейских дронов пролетели над Сеулом — один из них нарушил запретную зону над президентской резиденцией. Этот эпизод обнажил неспособность Сеула перехватывать дешевые малые беспилотники без применения дорогостоящих ракет-перехватчиков. В июне 2024 года Hanwha Aerospace получила производственный контракт на 100 млрд вон (около $72 млн), а уже в декабре того же года система была поставлена на боевое дежурство.

КНДР, в свою очередь, продолжает наращивать дроновую программу. Помимо разведывательных БПЛА, Пхеньян использует беспилотники для сброса агитационных листовок и мусора через границу, а также задействует их в разведывательных миссиях над японским воздушным пространством.

Что дальше

На основе достигнутых результатов DAPA планирует реализовать программу «Чхонван» Block II, в рамках которой будут повышены мощность и точность системы, а также уменьшены ее габариты и масса. Более компактный и мощный генератор открывает путь к созданию мобильных версий, способных сопровождать войска в поле, а не только защищать стационарные объекты. Южная Корея рассчитывает стать первой страной, развернувшей мобильное лазерное оружие в войсковых подразделениях в оперативном масштабе.