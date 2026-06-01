В телеграм-канале депутата Госдумы генерал-лейтенанта запаса Андрея Гурулева появился пост, в котором говорится, что СВО перешла в формат «позиционного тупика», а также что осенью якобы будет объявлена новая мобилизация. Сам парламентарий в разговоре с RTVI дал понять, что к этой публикации он отношения не имеет.

«Нет у меня телеграм-канала. Это не мой телеграм-канал», — сказал Гурулев.

В своем канале в мессенджере «Макс» депутат написал, что его аккаунт в Telegram «был украден», а тексты в нем «распространяются врагами».

«Постараемся как можно скорее вернуть доступ, всем спасибо, не ведитесь на провокации!» — говорится в сообщении.

Вечером 1 июня в телеграм-канале Гурулева был опубликован пост якобы от имени депутата. В нем говорится, что СВО перешла в формат «позиционного тупика», а «противник буквально завалил передовую и ближний тыл беспилотниками», в результате чего темпы продвижения ВС РФ замедлились. В публикации также сказано, что якобы принято «принципиальное решение» о проведении осенью новой мобилизации. Кроме того, в посте приведены критические суждения о темах дефицита топлива на юге России и безопасности трассы «Новороссия».

Личный аккаунт и канал Гурулева в Telegram подверглись взлому в конце мая. Мошенники от имени депутата писали в личные сообщения, требуя срочно перевести криптовалюту. В канале парламентария также был опубликован пост, в котором объявлялся срочный сбор средств в криптовалюте якобы на дроны для ВДВ. Позже он был удален.

После взлома Гурулев сообщил: «Если вам приходят сообщения от моего имени, ничего не переводите, никакие деньги, данные и так далее, не реагируйте на срочные просьбы. Это не я».