Президент Сербии Александр Вучич после ухода с поста в связи с окончанием второго срока может занять позицию премьер-министра. Такое мнение высказал «Абзацу» заместитель руководителя Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Евгений Семибратов.

Эксперт не исключил, что в Сербии возможно проведение конституционной реформы, в результате которой премьер-министр окажется наделен большим весом, чем президент.

«Такая история в целом очень характерна для Восточной и Южной Европы. Поэтому этот сценарий, мне кажется, самый вероятный», — сказал политолог.

По его мнению, выдвижение сербского лидера на третий срок могло бы привести к риску внешнего вмешательства «под эгидой „Вучич узурпирует власть“».

Семибратов напомнил, что оппозиция Сербии выступает за европейский выбор, поэтому Вучичу приходится искать баланс и действовать в рамках правового поля.

«Он прекрасно понимает, что „майдан“, наверное, все-таки, к сожалению, в Сербии возможен. Не прямо сейчас, но год-два-три подготовки — и может быть „бульдозерная революция“», — пояснил эксперт.

В иной ситуации, сказал он, Вучич мог бы набраться решимости для выдвижения на третий срок, не опасаясь давления со стороны Брюсселя.

Ранее бывший вице-премьер Сербии, глава наблюдательного совета госкомпании «Сербиягаз» Александр Вулин заявил, что президент республики не будет баллотироваться на третий срок, поскольку «никогда не нарушает конституцию». При этом Вулин выразил уверенность, что Вучич останется «частью новой политической жизни Сербии». Сам сербский лидер не раз допускал, что уйдет в отставку.