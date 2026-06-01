Сербия после выборов в этом году может получить антироссийское правительство. Такой вариант допустил в интервью ТАСС бывший вице-премьер республики Александр Вулин. Он также заявил, что нынешний президент Александр Вучич в случае его досрочной отставки не будет баллотироваться на новый срок, но не уйдет из политики.

По словам Вулина, антироссийский вектор в Сербии возможен, если по итогам выборов к власти придут проевропейские партии.

«Я абсолютно уверен, что такое правительство, сформированное прозападными силами, сделает все возможное, чтобы разрушить любые отношения с Россией и стать врагами с ней», — цитирует его агентство.

Как считает Вулин, ЕС и НАТО заинтересованы в том, чтобы поменять власть в Сербии.

«Они хотят видеть правительство, которое будет очень слабым, президента, который будет очень слабым, президента, который станет своего рода марионеткой на ниточках, а не независимым политиком и не сербским лидером», — заявил собеседник ТАСС.

Он также выразил уверенность, что страны НАТО хотят подтолкнуть Белград к противостоянию с Москвой и, в частности, заставить ввести антироссийские санкции.

Вулин отрицательно ответил на вопрос о том, могут ли слова Вучича о досрочной отставке означать его намерение снова выдвинуть свою кандидатуру на президентских выборах.

«Президент Вучич — конституционный лидер, и в нашей Конституции президентом можно быть только два срока. Он никогда не нарушает Конституцию и не делает ничего подобного. Так что нет», — заявил он.

Бывший вице-премьер при этом выразил «абсолютную уверенность» в том, что Вучич не только останется в политике, но и будет иметь в ней определенный вес.

«Он по-прежнему будет очень важным игроком, и его роль еще далеко не закончена. Однако президентом Сербии он уже не будет», — заключил Вулин.

Второй пятилетний срок Вучича на посту президента истекает весной 2027 года. В октябре 2025-го президент говорил, что рассматривает вариант досрочного завершения своих полномочий, чтобы одновременно провести парламентские и президентские выборы в 2026 году. При этом он уверял, что не собирается снова баллотироваться на пост главы государства.

Во время визита в Китай в конце мая Вучич сказал, что может «скоро» уйти в отставку. Он подтвердил это на брифинге с журналистами и подчеркнул, что сложит полномочия не так, как президент Сербии 2004—2012 годов Борис Тадич. Тот досрочно ушел в отставку за 10 месяцев до конца второго срока, при этом собирался снова баллотироваться — уже на третий срок. Однако новым президентом стал Томислав Николич.

По оценке Вучича, Тадич тогда заставил население принять «бессмысленную формулировку» своей отставки. «Либо ты уходишь в отставку, либо остаешься президентом до конца своего срока», — прокомментировал ситуацию сербский лидер.

Заявления о своей грядущей отставке Вучич сделал на фоне массовых протестов в Белграде с требованием немедленного проведения досрочных выборов. Глава государства обещал, что выборы пройдут в период с конца сентября до середины ноября, но точную дату не назвал.

Сербский политолог Александар Джокич в разговоре с RTVI допустил, что Вучич может уйти с поста президента и стать премьер-министром. В то же время эксперт отметил, что сербский лидер уже не раз заявлял о возможных сценариях своих действий, включая уход в отставку, но до сих пор ни один из них не осуществился.