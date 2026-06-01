Искусственный интеллект ворвался в работу крупнейших юрфирм: контракты проверяют за минуты, фирмы нанимают программистов и продают клиентам ИИ-юристов, пишет в своем материале Bloomberg. Но суды все чаще ловят адвокатов на ссылках, которые нейросеть просто выдумала, и штрафуют на десятки тысяч долларов.

Крупнейшие юридические фирмы мира переживают, по выражению партнера одной из ведущих международных юрфирм Simmons & Simmons, «радикальную эволюцию»: они нанимают инженеров и программистов, встраивают ИИ-инструменты в повседневную работу и разрабатывают собственные юридические ИИ-продукты, которые затем лицензируют клиентам. Как отмечает Bloomberg, это вынуждает индустрию переосмыслить модели ценообразования, найма и саму структуру фирм — а также то, какие услуги им стоит предлагать.

Издание приводит показательный пример — историю немецкого автоконцерна Volkswagen. В 2021 году он обратился к международной юрфирме Freshfields. Тогда технологическое подразделение компании готовилось выпустить новые программные функции и хотело убедиться, что они соответствуют законам более чем 100 стран, где продаются автомобили. Обычно для этого фирма привлекала юристов из каждой юрисдикции, закладывая в бюджет тысячи евро на страну, и процедуру приходилось повторять при любых изменениях. На этот раз за дело взялось подразделение Freshfields Lab, которое за полтора года создало гибкую ИИ-платформу. Она в реальном времени оценивает глобальные риски, подстраивается под обновления продукта, реагирует на изменения в законодательстве и визуализирует все на интерактивной карте.

В некоторых областях права ИИ оказался вполне естественным помощником. Юристам, работающим с большими массивами данных — контрактами, исками, финансовыми документами и перепиской, — нейросети помогают резюмировать, переводить, расшифровывать, сравнивать и проверять тексты.

В ходе комплексной проверки компаний перед сделками (due diligence) или на стадии раскрытия доказательств в США ИИ позволяет просматривать документы «с прежде немыслимой скоростью».

Глава отдела инноваций юрфирмы Linklaters в Германии Мартина Фаркаш вспоминает, что в начале карьеры юристы обычно вручную перелистывали тысячи контрактов в рамках сделок по слияниям и поглощениям. По ее словам, теперь этого больше не делают. Председатель Верховного суда США Джон Робертс ранее предупреждал, что ИИ сделает жизнь молодых юристов «по-настоящему трудной»: партнер теперь проверяет норму закона за три минуты, тогда как у младшего сотрудника на это уходили дни.

Freshfields Lab, которому уже семь лет, сегодня курирует 30 разработчиков по всему миру, работающих бок о бок с юристами и клиентами. «Программисты и юристы работают здесь на равных», — говорит сооснователь подразделения Геррит Бекхаус. В основе работы — адаптируемая платформа для обработки данных, реструктуризации и due diligence, а клиенты могут либо купить готовый доступ, либо заказать кастомизацию. Подобные системы развертывают и другие юридические компании. Например, Allen & Overy Shearman предлагает ContractMatrix, а Linklaters — продукт Applied Intelligence. Но создание собственных инструментов требует ресурсов и внутренней технической экспертизы, которых у большинства фирм нет, поэтому чаще используют готовые решения. Двумя гигантами рынка стали Legora и Harvey с оценками в $5,6 млрд и $11 млрд соответственно.

В разработку юридического ИИ активно включились и сами создатели моделей. В мае 2026 года Anthropic выпустила самый масштабный на тот момент набор инструментов для юрфирм — более 20 интеграций с программами, которыми те уже пользуются. В него вошли 12 ролевых плагинов, охватывающих все сферы юридической деятельности, и сквозная интеграция с Microsoft 365, встраивающая Claude в Word, Outlook, Excel и PowerPoint. Инструменты подключаются к базам судебной практики и управлению контрактами через систему коннекторов.

При этом ИИ несет риски в сфере, требующей безупречной точности. По данным базы, которую ведет парижский исследователь и преподаватель права Дамьен Шарлотен, в мире насчитывается как минимум 712 судебных решений, вынесенных по материалам дел, содержащих галлюцинации ИИ, причем порядка 90% из них пришлись на 2025 год. Судьи жалуются, что выдуманные нейросетями ссылки отвлекают их от существа дел. Если первые такие случаи заканчивались для юристов штрафами в $500, то в марте 2026 года американский Апелляционный суд шестого округа взыскал $30 тыс. с двух адвокатов за заявления с более чем двумя десятками сфабрикованных ИИ ссылок. Уолл-стритовская фирма Sullivan & Cromwell недавно была вынуждена принести извинения в суде за неверную цитату, сгенерированную ИИ.

Отмечается, что перемены влияют и на спрос со стороны клиентов. Появились многоуровневые модели ценообразования: клиент выбирает между более дешевым и насыщенным ИИ результатом или медленной и дорогой работой живого юриста. Некоторые, по словам партнера Mishcon de Reya Ника Уэста, говорят, что им не нужно стопроцентное качество, достаточно 90%. Клиенты даже нанимают фирмы лишь для того, чтобы проверять работу, сделанную ИИ, — это, как отмечает Александер Беренс из Allen & Overy Shearman, ставит юристов в положение, похожее на страховые компании.

Беренс задумывается, не «съедают» ли юристы собственную работу, давая клиентам доступ к ИИ-инструментам, но других вариантов не видит: если этого не предложим мы, то предложит кто-то другой.

Как пишет Bloomberg, эти изменения способны преобразить саму структуру юрфирм. Поскольку для просмотра документов и сравнения контрактов потребуется меньше младших сотрудников, в индустрии ожидают замедления найма — а вместе с ним и проблем с «трубой» кадров, ведь без рутинных задач стажеры не смогут набираться опыта. Глава отдела инноваций Womble Bond Dickinson Сэм Диксон полагает, что профессия сместится в сторону консультирования, и советует молодым юристам уже сейчас думать о «навыках будущего».

Впрочем, отмечает Bloomberg, некоторые направления остаются недоступны для ИИ. Беренс приводит в пример банковский надзор, где многое держится на неписаном знании и оценке реакций регуляторов. «Везде, где задействованы люди, ИИ приходится трудно, по крайней мере в обозримом будущем», — говорит он.