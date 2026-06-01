Президент Румынии Никушор Дан настаивает на российском происхождении беспилотника, который врезался в жилую многоэтажку в городе Галац в ночь на 29 мая. В интервью «Би-би-си» он предупредил, что страна может выслать посла РФ, если подобные инциденты не прекратятся. Президент России Владимир Путин ранее допустил, что это был украинский дрон, отметив, что страны ЕС всегда первым делом обвиняют Москву.

Дан утверждает, что беспилотник «точно» был российским.

«Прежде всего, это точно был российский дрон „Герань-2“. Это точно, потому что у нас был еще один четыре или пять недель назад, который не взорвался, и мы сравнили оба дрона — обломки того, что взорвался вчера, и того, который залетел месяц назад, <…> и мы можем точно сказать, что это был российский дрон „Герань-2“», — заявил румынский президент.

По его словам, врезавшийся в дом беспилотник был частью «роя» из 43 дронов, которые летели «с востока на запад атаковать украинские порты в районе Одессы».

«Один из них после попадания украинской армией изменил направление и залетел на румынскую территорию», — сказал Дан.

Румынский лидер утвердительно ответил на уточняющий вопрос британского ведущего, значит ли это, что беспилотник изменил направление после вмешательства украинских войск и не был нацелен на Румынию.

Дан отметил, что дроны, которые вторгались в воздушное пространство на протяжении двух последних лет, не были заряжены взрывчаткой и не попадали в густонаселенные районы. Но теперь все иначе, и такие отклонения от курса представляют угрозу для граждан Румынии, продолжил он.

Президент сообщил, что если принятых Румынией мер по закрытию генконсульства России в Констанце и высылке генконсула будет недостаточно, то страна готова к новым дипломатическим контрмерам, «согласно иерархии», в том числе высылке посла России.

По словам Дана, Румыния рассчитывает на поддержку НАТО в сфере оборудования для защиты 60-километровой границы с Украиной от подобных инцидентов. Это необходимо, пока Румыния не обзаведется собственными средствами, добавил глава республики в составе ЕС.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что никто не может делать утверждения о происхождении летательного аппарата «до тех пор, пока не проведена экспертиза». Он напомнил, что в последнее время воздушное пространство стран Евросоюза нарушали украинские дроны, и допустил, что то же самое произошло в Румынии.

«Первая реакция была точно такая же, как в Румынии: „вот караул, русские идут, русские бьют“. Потом через короткое время выяснялось, что ничего общего с российскими летательными аппаратами это не имеет, а это дроны украинского происхождения, они сбились с курса, под воздействием РЭБ или еще по каким-то причинам, из-за несовершенства технических данных туда залетели и там упали», — рассудил Путин.

Он сказал, что если Москве передадут объективные данные о произошедшем, российская сторона проведет расследование и даст свою оценку.

В результате попадания дрона в дом в Галаце — одном из самых крупных городов страны — загорелась квартира на 10 этаже, около 70 жильцов многоэтажки эвакуировали. Пострадали двое — женщина и 14-летний мальчик. МИД Румынии после инцидента с беспилотником вызвал посла РФ Владимира Липаева.