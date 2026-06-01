Новое правительство Венгрии внесет поправки в Конституцию, чтобы отстранить от должности президента Тамаша Шуйока, который не желает уходить добровольно. Об этом заявил венгерский премьер Петер Мадьяр на пресс-конференции после личной встречи с главой государства, передает Index.

В Венгрии президент формально является главой государства, хотя выполняет в основном представительские функции. Реальная власть находится в руках правительства и премьер-министра. Некоторые действия в рамках своих полномочий и обязанностей президент не может осуществлять без поддержки кабинета министров. Однако он может отклонять принятые законы, направляя их на доработку депутатам или на рассмотрение в Конституционный суд. Президента избирают в ходе тайного голосования в парламенте, он может занимать не более двух пятилетних сроков подряд. Первый срок Шуйока истекает в 2029 году.

После смены правительства в Венгрии Мадьяр, который не раз называл Шуйока «марионеточным президентом» при бывшем премьере Викторе Орбане, назначил ему крайний срок для досрочной подачи в отставку — 31 мая.

Сам Шуйока заявил, что будет ждать заключения Венецианской комиссии (консультативный орган по конституционному праву при Совете Европы. — Прим. RTVI). В видеобращении, опубликованном в его соцсетях, он сказал, что хочет продолжить сотрудничество с правительством и поддержит законодательство, необходимое для разблокировки средств Евросоюза, предназначенных Венгрии.

В ответ Мадьяр написал в соцсети, что Шуйок «никогда <…> не защищал верховенство закона». Он обвинил президента в том, что «даже в День защиты детей он защищает только свою ежемесячную зарплату в 6,3 млн форинтов» (порядка €17 тыс.).

После личной беседы с Шуйоком 1 июня Мадьяр заявил, что сообщит своей правящей партии «Тиса» о необходимости изменить конституцию для отставки президента, после чего будут немедленно запущены необходимые процедуры.

«Венгерская Республика сильнее любой марионетки. Институт и авторитет президента республики важнее и сильнее, чем любой отдельный президент республики. В интересах Венгрии, чтобы этот институт восстановил авторитет, подорванный его [Шуйока] молчанием, упущениями, неприемлемыми решениями и бездействием последних лет», — сказал глава правительства.

По словам Мадьяра, он известил президента, что, согласно Конституции, существует несколько вариантов замены. Среди них процедура лишения полномочий, но ее новые власти, как утверждается, применять не будут.

«Мы внесем поправки в Основной закон. Мы не будем использовать персонализированное законодательство», — заявил Мадьяр.

Он пояснил, что в случае замены или отставки президента председатель Национального собрания будет выполнять его функции до выборов нового главы государства. В правительстве не ожидают, что это может вызвать какую-либо задержку разблокировки и получения средств ЕС.