Российские дипломатические представительства появятся на Коморских островах, в Гамбии, Либерии и Того. Об этом рассказал ТАСС глава департамента государств Африки (Южнее Сахары) Министерства иностранных дел России Анатолий Башкин.

«Мы, во-первых, уже многое все открыли. И в планах у нас практическая реализация — Коморские острова. Физическое открытие посольства в Гамбии и в проработке — Либерия», — заявил дипломат.

О планах открыть посольства в четырех африканских странах сообщила в ноябре 2025 года руководитель департамента партнерства с Африкой МИД России Татьяна Довгаленко. В январе министр иностранных дел Гамбии назвал приоритетными направлениями сотрудничества с Россией оборону, безопасность, энергетику, сельское хозяйство и образование.

Говоря о взаимодействии с Коморскими островами по случаю 50-й годовщины установления дипломатических отношений, министр иностранных дел России Сергей Лавров напомнил о дружественных и партнерских связях между государствами. Глава МИД островов Мбае Мохамед, в свою очередь, выразил готовность к усилению взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах.

В начале мая ТАСС писал со ссылкой на постановление российского правительства о включении Гамбии, Комор и Того в перечень стран, при работе в которых дипломаты из России будут иметь право на дополнительный оплачиваемый отпуск. Помимо этого, на российские дипломатические учреждения, расположенные в этих странах, была распространена возможность введения сокращенной рабочей недели в 36 часов.

Позднее президент России Владимир Путин назначил посла России в Республике Гана Андрея Ордаша на позицию чрезвычайного и полномочного посла в Либерии по совместительству. Российский лидер также назначил послом в Гамбии Михаила Корнеева.

Башкин отметил, что посол России на Коморах «почти назначен», и ведутся «логистические проработки», связанные с поиском помещения и набором персонала. Та же ситуация, по его словам, складывается и в отношении Того.