Власти Польши потребовали от Зеленского извинений за чествование УПА*

Президенту Украины Владимиру Зеленскому стоило бы принести извинения Польше после скандала с присвоением одному из подразделений ВСУ имени «героев Украинской повстанческой армии*». Об этом заявил в эфире Polsat News глава Бюро международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

«Президент Зеленский должен позвонить президенту Польши Каролю Навроцкому и, во-первых, извиниться, а во-вторых, объяснить всю эту напряженность», — сказал Пшидач.

Он назвал скандальным указ Зеленского, прославляющий УПА*, и одобрил предложение Навроцкого лишить украинского лидера высшей государственной награды Польши — ордена Белого Орла. Пшидач выразил уверенность в том, что премьер-министр республики Дональд Туск не будет блокировать это решение.

«Я не могу себе этого представить, из уважения к 100 тысячам убитых поляков и их семьям. Мне кажется, что Дональд Туск должен понимать суть дела и встанет не на сторону так называемых героев УПА*, а на сторону польских жертв», — пояснил Пшидач.

Глава Бюро международной политики предположил, что действия Зеленского можно объяснить подготовкой к выборам и желанием украинского лидера сформировать «свой политический нарратив».

Пшидач также предложил разморозить законопроект о запрете прославления Степана Бандеры и допустил возможное изменение в подходе к оказанию военной помощи Украине.

«Иногда можно отправить что-то немного позже, иногда можно послать другой сигнал. Что-то может сломаться, что-то можно починить», — сказал Пшидач.

26 мая Зеленский подписал указ о присвоении отдельному центру специальных операций «Север» сил специальных операций ВСУ почетного звания «имени героев УПА*». В Польше это резко раскритиковали. МИД республики вызвал украинского посла Василия Боднара и выразил ему протест. В Варшаве заявили, что решение украинских властей болезненно для многих поляков и вызывает враждебность по отношению к Украине.

Президент Польши счел действия Украины доказательством того, что страна не готова к ускоренному вступлению в ЕС. Бывший лидер Польши, лауреат Нобелевской премии мира Лех Валенса отказался от поддержки Зеленского из-за чествования «бандитов из УПА*».