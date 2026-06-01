Идея вступления Норвегии в Евросоюз выглядит все более привлекательной в нынешних реалиях «безумного мира». Такое мнение высказал Financial Times (FT) глава МИД страны Эспен Барт Эйде. Политолог Юрий Светов заявил NEWS.ru, что на отношения Осло и Москвы это кардинально не повлияет, потому что они и так находятся «на крайне низком уровне».

«Норвегия совершенно забыла, что у нас было сотрудничество в годы Второй мировой войны. Мы были союзниками, помогали освобождению страны. Все это забыто. Так что, даже если страна вступит в ЕС, для нас кардинально ничего не изменится», — сказал эксперт.

Он указал, что Норвегия является «верным членом НАТО», и допустил, что ее представители могли участвовать в организации подрыва «Северных потоков» в качестве консультантов или на других ролях. Эта страна имеет «большой опыт проведения диверсионных операций в холодных морях», отметил Светов.

Как считает политолог, норвежские власти видят в интеграции с ЕС возможность «встроиться в единый антироссийский строй». По его словам, тенденция к сплочению наблюдается под влиянием противоречий между США и НАТО.

«Европейский союз провозгласил идею, что к 2030 году все государства континента, может быть, кроме Беларуси, хотя они и на это надеются, станут членами ЕС. Тогда будет сплоченная единая Европа, противостоящая России. Видимо, в Норвегии тоже эту тему рассматривают в данном ключе», — заключил Светов.

Норвегия на референдуме 1972 года сказала «нет» вступлению в Европейское экономическое сообщество, которое предшествовало Евросоюзу. В 1994 году она проголосовала против присоединения к ЕС, но с того же года является участницей Европейской экономической зоны.

«Прошло 30 лет, тот благополучный мир рухнул, и нам нужно честно признать, что мы оказались в гораздо более сложной ситуации», — сказал глава МИД Норвегии.

По его словам, отношения с ЕС приходится пересматривать, потому что то, от чего норвежцы раньше отказались, теперь приобретает большую важность на фоне действий президента США Дональда Трампа.

FT, со своей стороны, указала, что ЕС привлекает не только Норвегию, но и Исландию. На это повлияли продолжающиеся боевые действия между Россией и Украиной.

«Нынешний безумный мир <…> заставляет ЕС браться за инструменты из арсенала, который был не так уж активно задействован. Именно те инструменты, к которым мы решили не присоединяться», — посетовал Эйде.

Министр сказал, что если бы уже завтра состоялся новый референдум, то он бы проголосовал на нем «за» членство Норвегии в Евросоюзе. Еще одним сторонником такого варианта является премьер-министр королевства Йонас Гар Стёре.

Вместе с тем ведущая Рабочая партия, которую представляют оба политика, выступает против такого референдума в ближайшей перспективе, а опросы населения показывают, что большинство по-прежнему проголосовали бы «против».