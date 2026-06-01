На заправках Краснодарского края выстраиваются очереди из-за топливного кризиса в Крыму. Водители не только заправляют машины, но и закупаются бензином впрок, заливая его в канистры, убедился корреспондент RTVI Алексей Казанников.

В Керчи и Севастополе топлива уже не осталось, поэтому людям приходится проделывать путь в десятки и сотни километров, чтобы купить бензин.

В конце мая власти Крыма ограничили продажу на автозаправках бензина марки АИ-95 — не более 20 л в одни руки один раз в сутки.

Жители полуострова рассказали корреспонденту RTVI, что цены на топливо в Крыму выросли, поэтому съездить за бензином в Тамань, например, оказывается даже выгоднее.

С конца мая в Крыму и Севастополе действуют жесткие ограничения на продажу топлива, которые власти объясняют проблемами с логистикой и усилением мер безопасности. С 31 мая, по решению главы Крыма Сергея Аксенова, бензин АИ‑95 отпускают в приоритетном порядке коммунальному и социальному транспорту, а для остальных — только по талонам, причем заправка в канистры запрещена. Для АИ‑92 введен суточный лимит — не более 20 литров на один автомобиль, аналогичный лимит ранее распространялся и на АИ‑95. Власти рассчитывают нормализовать ситуацию в течение 30 дней.

Похожий режим действует и в Севастополе. Губернатор Михаил Развожаев сначала сообщал о временном отсутствии АИ‑92 и АИ‑95 на ряде заправок и ожидании поставок, но уже 31 мая признал, что суточный объем топлива на АЗС ТЭС был разобран за несколько часов. В результате продажу бензина перевели на талонную систему, сохранив лимит в 20 литров и запретив заправку в канистры. Развожаев назвал это «вынужденной мерой» для справедливого распределения имеющихся запасов и призвал жителей воздержаться от создания ажиотажа.

По его словам, дефицит связан с необходимостью усиления мер безопасности и оптимизации маршрутов доставки топлива, однако подробностей он не раскрывает, ссылаясь на риски «информирования врага». Губернатор рекомендует активнее пользоваться общественным транспортом и ограничивать поездки на личных авто, а также обещает меры против спекуляций и злоупотреблений.

Туристическая отрасль уже почувствовала эффект: в Российском союзе туриндустрии отмечают замедление темпов бронирования туров, но массовых отказов от поездок в Крым пока нет. Путешественникам советуют заранее продумывать маршрут и запастись топливом, учитывая правила перевозки бензина через Крымский мост.

