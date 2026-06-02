Продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, повысить лимит дохода до 3 млн рублей и предусмотреть его ежегодную индексацию предложил первый замглавы фракции СР в Госдуме Дмитрий Гусев. Депутат направил соответствующее обращение главе правительства РФ Михаилу Мишустину (имеется в распоряжении RTVI).

В письме Гусев обращает внимание на то, что действующий лимит дохода в 2,4 млн рублей уже не в полной мере соответствует текущим экономическим условиям. С учетом роста цен, расширения сфер применения режима самозанятости и увеличения расходов граждан часть добросовестных плательщиков налога на профессиональный доход может оказаться вынуждена покидать этот режим исключительно из-за превышения установленного порога.

Гусев предлагает Мишустину рассмотреть возможность продлить режим налога на профессиональный доход до 2035 года, повысить с 2027 года предельный размер годового дохода самозанятых до 3 млн рублей, а также «рассмотреть возможность введения механизма ежегодной индексации предельного размера дохода плательщика налога на профессиональный доход с учетом инфляции и изменения социально-экономических условий».

«Полагаю, что реализация указанных мер позволит повысить устойчивость и предсказуемость правового регулирования для самозанятых граждан, сохранить привлекательность легального осуществления профессиональной деятельности, поддержать доходы населения и укрепить доверие к специальным налоговым режимам», — говорится в письме.

Эксперимент по применению налога на профессиональный доход завершается 31 декабря 2028 года включительно. Действующие налоговые ставки составляют 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей (ИП). Несмотря на ранее обозначенную позицию о сохранении действующих условий в период проведения эксперимента, для миллионов граждан и их контрагентов сохраняет значение вопрос долгосрочного горизонта планирования после указанной даты, подчеркнул Гусев.