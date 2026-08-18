Северная Корея — это не столько государство, сколько преступный синдикат, обладающий ядерным оружием и пятой по численности армией в мире, а ее растущий союз с Россией создает серьезную угрозу для Запада. Такую оценку дал в колонке для Bloomberg отставной адмирал ВМС США, бывший верховный главнокомандующий объединенными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис.

«Из своего кабинета в Пхеньяне Ким Чен Ын укрепляет внутренний контроль, извлекает прибыль из криминальных киберопераций и криптовалютных схем, одновременно расширяя внушительный ядерный и обычный арсенал. Северная Корея — это не столько страна, сколько преступный синдикат, обладающий ядерным оружием и пятой по величине армией в мире», — утверждает он.

По оценке Ставридиса, главная угроза для США и их союзников сейчас связана не только с самой КНДР, но и с ее сближением с Россией. Он утверждает, что Пхеньян поставляет Москве вооружения, боеприпасы и военнослужащих, а взамен может получать современные военные технологии, в том числе в спутниковой и ядерной сферах.

«Это сделка с дьяволом с точки зрения Киева и Запада», — отметил автор колонки.

Отдельно Ставридис подверг критике решение президента США Дональда Трампа приостановить проведение крупнейших ежегодных военных учений с Южной Кореей — формально это объяснялось тем, что Сеул отказался участвовать в операциях по открытию Ормузского пролива и противодействию Ирану.

По мнению автора, такой шаг подрывает основы американского сдерживания в регионе. «Северная Корея, Китай и Россия приятно удивлены и глубоко воодушевлены», — написал он.

Отставной адмирал также считает, что Пхеньян продолжает ракетные испытания, вводит в строй новые корабли и ведет кибероперации против Южной Кореи. Кроме того, он допускает, что КНДР может провести новое ядерное испытание.

Пять шагов «экономии сил»

В этой связи Ставридис предложил Вашингтону применить стратегию «экономии сил» в отношении Пхеньяна. Он объясняет это тем, что внимание и ресурсы США уже распределены между Ближним Востоком, Украиной, а также другими внешнеполитическими направлениями.

В его плане пять пунктов:

укрепление связей с Сеулом, включая возобновление совместных учений, расширение обмена военными технологиями и координации с союзниками в Азии;

усиление разведки по КНДР, в том числе через изучение действий северокорейских военных и работу с пленными или перебежчиками;

более активное использование кибервозможностей и искусственного интеллекта вместе с Японией и Южной Кореей;

ужесточение санкций;

сохранение дипломатических каналов с Пхеньяном.

«Проблема Северной Кореи сама себя не решит. Относительно малозатратный и разумный стратегический подход — лучший способ убедиться, что она не выйдет из-под контроля, пока мы пытаемся решить еще более острые кризисы на Ближнем Востоке и Украине», — заключил экс-главком НАТО.

Ставридис и раньше выступал в Bloomberg с жесткими оценками северокорейской угрозы. В частности, в 2017 году была опубликована его колонка о морской стратегии сдерживания КНДР. В ней он настаивал на важности совместных военно-морских учений и разведки на море.