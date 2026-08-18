Чтобы встретиться с президентом России Владимиром Путиным, американскому рэперу Канье Уэсту надо будет сдать тест на ковид и согласовать рабочий график. Об этом рассказала «Ленте.ру» первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова.

Ранее гендиректор концертного агентства Say Agency Анна Субчева рассказала, что музыкант мечтает встретиться с российским лидером.

По словам Журовой, ключевой вопрос — совпадение рабочих графиков президента и артиста. Кроме того, для такой встречи необходимо, чтобы Путин находился в Москве.

«Также есть определенные ограничения, например тест на ковид и другое. Это вопрос проработки. Гипотетически такая вероятность есть», — сказала депутат.

Она добавила, что Путин и раньше встречался с мировыми звездами, а некоторые из них впоследствии получали российское гражданство.

В концертном агентстве Say Agency подтвердили, что Канье Уэст даст два концерта в Санкт-Петербурге 10 и 11 октября. Издание «Фонтанка» сообщило, что сайт концертной площадки «Газпром Арена» не выдержал количества пользователей после новости о приезде артиста. Продюсер Яна Рудковская, в свою очередь, сообщила, что также готовится концерт рэпера в Москве.