На фоне продолжающихся проблем с доступностью топлива Нижегородская и Липецкая области готовятся адаптировать на своей территории опыт Орловской области, где право на заправку по четным и нечетным дням было распределено между водителями с соответствующей первой цифрой номера автомобиля, а в Республике Алтай установят ограничения на заправку раз в сутки. Подробности о ситуации — в материале RTVI.

Заявления федеральных властей

Вице-премьер Александр Новак в ходе совещания с членами правительства и нефтяных компаний 7 июля назвал напряженной ситуацию на топливном рынке на фоне «летнего пика спроса и внеплановых ремонтов НПЗ», передает ТАСС. Он отметил, что правительство рассматривает дополнительные меры по насыщению внутреннего рынка нефтепродуктов.

Особое внимание Новак предложил уделить топливообеспечению Иркутской области, Забайкальского края, а также южных регионов, где активно идут сельскохозяйственные работы.

Глава Минпромторга Антон Алиханов 8 июля рассказал журналистам, что его ведомство занимается мониторингом обстановки с обеспеченностью топливом торговых сетей и ростом цен на социально значимые товары.

«В случае их изменения в связи с ситуацией с топливом будем принимать меры. В настоящий момент таких сигналов от отрасли не получаем», — приводит его слова «Интерфакс».

В то же время Алиханов признал, что временные ограничения на покупку топлива «вносят коррективы» в привычную модель заправки транспорта для доставки товаров.

Ситуация в регионах

Нижегородская область

Как следует из сообщения на странице правительства Нижегородской области в социальной сети «ВКонтакте», с 9 июля система четных и нечетных номеров будет временно введена на всех сетевых заправках региона, кроме АЗС на трассе М-12.

«По четным датам можно будет заправить автомобили с номерами, начинающимися на четное число — 0, 2, 4, 6, 8. По нечетным датам можно будет заправить автомобиль с номером, начинающимся на нечетное число — 1, 3, 5, 7, 9», — говорится в тексте официальной публикации.

Отмечается, что решение по изменению системы обслуживания заправок было принято региональным оперативным штабом.

Аналогичный порядок продажи бензина по номеру автомобиля был введен в Орловской области с 4 июля. Пресс-служба правительства региона 6 июля сообщила о стабилизации ситуации с топливом в области.

Липецкая область

Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, сообщил о планах регионального оперативного штаба рассмотреть вопрос о переходе к схеме с госномерами в ходе ближайшего заседания.

По его словам, на текущий момент ежедневная недопоставка бензина в область составляет около 500 тонн относительно обычного уровня отпуска топлива, в то время как спрос значительно превышает стандартный уровень.

«Повторю то, о чем писал вчера. Большинство АЗС сетей «Тебойл» и «Лукойл» сейчас не работают. В Липецке за минувшие сутки более-менее регулярные поставки топлива были только на трех АЗС «Лукойла». Вся основная нагрузка легла на АЗС компании «Роснефть», — отметил Артамонов.

Алтай

Другой способ стабилизации работы топливно-энергетической инфраструктуры был избран властями Республики Алтай, где была запущена информационная система «Контроль отпуска топлива».

Как сообщил в своем телеграм-канале глава региона Андрей Турчак, с 9 июля на территории республики водители должны будут предъявлять на АЗС свидетельство о регистрации транспортного средства для того, чтобы операторы могли не допустить повторной заправки сверх лимита в течение суток.

«В случае нарушений установленного порядка на владельцев и должностных лиц АЗС будут составляться протоколы об административных правонарушениях с соответствующими штрафами», — уточнил руководитель региона.

Помимо этого, было решено уменьшить лимиты на заправку в Чойском и Турочакском районах до 30 литров бензина и 50 литров дизеля в сутки. Аналогичные ограничения установлены в Горно-Алтайске, а также на территории Майминского и Чемальского районов.

«Правительство республики, все министерства и администрации муниципальных образований сокращают количество командировок и служебных поездок. Переводим все совещания в формат ВКС. Любые выезды за пределы района и региона на служебном транспорте запрещены», — добавил Турчак.

Крым

Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил, что ситуация с поставками топлива на полуостров останется напряженной в течение ближайшего времени, а в некоторые дни оно будет отсутствовать в свободной продаже.

Он объяснил дефицит информации по этому вопросу тем, что «большинство решений, которые сегодня принимаются для выхода из сложившегося кризиса, озвучивать в публичном поле невозможно».

По словам Аксенова, основной упор в работе по этому направлению в настоящий момент приходится на прямую коммуникацию с населением для оказания «адресной помощи конкретным людям».

Позднее глава Крыма уточнил, что в ходе обсуждения работы топливно-энергетического комплекса республики и Севастополя с главой Минэнерго Сергеем Цивилевым и севастопольским губернатором Михаилом Развожаевым были найдены все основные решения актуальных проблем.