Эффективность опыта Орловской области, где бензин начали продавать по первой цифре госномера автомобиля, нужно изучить, прежде чем переносить такую схему на другие регионы. Об этом RTVI заявил депутат Законодательного собрания Свердловской области Вячеслав Вегнер.

По его мнению, подобная мера может помочь развести очереди по разным дням, но напрямую применять ее в Свердловской области было бы сложно из-за масштаба региона и объема грузовой логистики.

Ранее губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил в своем телеграм-канале о введении с 4 июля временного порядка продажи бензина на АЗС региона. «В четные дни календаря (4 июля) смогут заправляться автомобили с четной первой цифрой госномера (0, 2, 4, 6, 8). В нечетные даты (5 июля) — автомобили, госномера которых начинаются с нечетной цифры (1, 3, 5, 7, 9)», — написал он. Клычков уточнил, что привязки к региону госномера нет, а на всех АЗС будут дежурить соответствующие службы.

Комментируя инициативу орловских властей, Вегнер отметил, что окончательно оценивать ее эффективность пока рано.

«Надо изучить опыт, привело ли это к какому-то результату, отсутствию очередей и так далее. Объем потребления бензина от этого же не меняется. Единственное, что мы разводим эти очереди. То есть один приезжает во вторник, другой — в среду. Наверное, это имеет место быть для уменьшения очередей. Надо посмотреть, изучить опыт. Если это приведет к какому-то значительному результату, может, его можно масштабировать», — сказал депутат.

При этом он усомнился, что такую схему можно напрямую применить в Свердловской области.

«Дело в том, что это сложно, наверное, отнести к Свердловской области. У нас огромный промышленный край, опора России, и я здесь не могу ее сравнивать с той же Орловской областью, потому что количество автомобилей, как грузовых, так и работающих в сельском хозяйстве, в логистике у нас огромное», — пояснил Вегнер.

По его словам, Средний Урал является крупным логистическим узлом для всего Уральского федерального округа.

«У нас огромные логистические центры здесь расположены, которые обслуживают не только Екатеринбург, а весь Уральский федеральный округ. Здесь логистические центры всех крупнейших компаний, которые сюда завозят и отсюда развозят уже в Курганскую область, Челябинскую область, ХМАО, Тюмень, Омскую область», — рассказал собеседник RTVI.

Вегнер отметил, что для таких центров действует своя система поставок и графиков, поэтому ограничивать движение грузовиков по первой цифре номера было бы затруднительно.

«Как здесь их развести? То количество фур, которые у нас ездят и отсюда выезжают, уже развозя по УрФО… Не знаю, сработает ли здесь этот вариант. Есть же определенная матрица по обслуживанию этих центров. И мы не можем сказать, что сегодня ваш автомобиль не поедет, например, в Тюмень, потому что у него номер не совпадает», — добавил депутат.

По словам Вегнера, в Свердловской области выбрали другой подход — ограничение объема дизельного топлива, отпускаемого грузовому транспорту.

«У нас принято решение заправлять фуры определенным количеством дизельного топлива. Я пока, честно скажу, не вижу у нас проблем с обеспечением дизтопливом. Дизтопливо есть. Его выдают на машину, по-моему, литров 80, на крупные фуры дают литров 300. Безусловно, им нужно больше, но это пока не дестабилизирует работу логистических центров и всю логистику», — сказал он.

По данным «Интерфакса», 6 июля власти Орловской области заявили, что временный порядок продажи бензина по принципу четных и нечетных цифр госномера привел к стабилизации ситуации. Планируется, что режим будет действовать до среды. Объем отпуска бензина сохраняется на уровне 30 л на автомобиль, заправка в канистры и другую тару по-прежнему не производится. Дизельное топливо отпускается без ограничений.