Крупнейшая в Омской области сеть АЗС «Топлайн» (53 заправки) 7 июля полностью прекратила продажу бензина физическим лицам — топливо отпускается только по картам организаций. Проблемы на АЗС региона начались после атаки украинских дронов на Омский НПЗ 6 июля. Накануне губернатор Ярославской области Михаил Евраев в специальном интервью RTVI назвал единственную причину дефицита бензина в России — атаки беспилотников на нефтеперерабатывающие заводы.

«Ну, дефицит понятно, почему, — потому что идут атаки. Это единственная причина», — заявил Евраев.

При этом он рассказал, что в Ярославской области бензин есть. «Да, есть частные заправки, где перебои, но на всех сетевых заправках, как правило — как правило, — бензин есть. С очередями, потому что ажиотаж, но такого, чтобы вот не было бензина совсем, — такого точно в регионе нет», — заверил Евраев.

Губернатор также сообщил, что Ярославский нефтеперабатывающий завод работает.

«Работает. Если бы он не работал бы, в Москве бы знали об этом, поверьте», — заявил Евраев в ответ на вопрос, в каком состоянии находится предприятие.

За последние недели десятки регионов России ввели ограничения на продажу бензина.

28 июня президент Владимир Путин провел совещание, посвященное ситуации на топливном рынке. Он заявил, что проблемы с топливом есть и у автомобилистов, и у бизнеса: на заправках образуются очереди, нужные марки бензина найти сложно. При этом мощности крупнейших НПЗ загружены по максимуму, средние и малые заводы задействованы, сроки начатого ремонта сокращены, а плановый — перенесен.

Глава государства принять «системные меры, которые соответствуют масштабу текущих вызовов».