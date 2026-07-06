Над Омской областью системы ПВО сбили БПЛА, сообщил губернатор Виталий Хоценко. Атака на регион произошла впервые с начала СВО. По данным Хоценко, нескольким БПЛА удалось достичь северного промышленного узла Омска, последствия атаки уточняются.

«Силами ПВО Минобороны России над Омской областью сбиты вражеские БПЛА. Последствия атаки уточняются», — написал губернатор в телеграм-канале.

Позднее он уточнил, что «нескольким беспилотникам удалось достичь северного промышленного узла Омска». Глава региона добавил, что оперативные службы принимают меры по ликвидации последствий, и призвал жителей сохранять спокойствие.

UPD: Хоценко сообщил, что БПЛА атаковали Омский нефтеперерабатывающий завод. «ПВО Минобороны России уничтожили большую часть летевших беспилотников. По предварительной информации, погибших и пострадавших нет. На месте инцидента работают оперативные службы», — добавил он.

По данным СМИ и местных телеграм-каналов, в Центральном и Октябрьском округах Омска сегодня включались сирены, а местные жители получили оповещения от МЧС.

Как пишет «Коммерсантъ», из-за угрозы БПЛА в омском аэропорту временно ограничили прием и выпуск самолетов, полеты над регионом были прекращены. На запасные аэродромы ушли самолеты, летевшие по маршрутам Сургут — Новосибирск, Санкт-Петербург — Сургут, Москва — Новосибирск и Ташкент — Астана. После снятия ограничений рейсы должны вернуться в Омск. Расстояние от Омска до границы с Украиной составляет более 2,5 тыс. километров.

В Омске расположен один из крупнейших в России нефтеперерабатывающих заводов. На нем, по прежним данным, производился каждый шестой литр бензина и дизельного топлива Евро-5, а также каждый седьмой литр авиационного керосина.

Минобороны России сообщило, что в ночь на 6 июля Украина предприняла попытку массированной атаки на территорию России с применением 625 ударных беспилотников большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО.

По данным ведомства, над российскими регионами были сбиты 613 воздушных целей. Основной удар пришелся на объекты топливно-энергетической инфраструктуры в Ленинградской, Брянской, Белгородской, Ярославской, Калужской, Курской областях и в Крыму.

В Минобороны заявили, что атака была спланирована накануне саммита НАТО в Анкаре, чтобы «продемонстрировать спонсорам из европейских стран и Великобритании готовность поражать гражданские объекты в России».

В ответ Вооруженные силы России нанесли массированный удар высокоточным оружием и ударными беспилотниками по предприятиям военной промышленности и объектам топливно-энергетического комплекса в Киеве и Киевской области.