Ярославский нефтеперерабатывающий завод работает, заявил губернатор региона Михаил Евраев в специальном интервью RTVI. В ночь на 6 июля НПЗ атаковали более 70 беспилотников, два человека получили ранения.
Говоря о ситуации с бензином в Ярославской области, Евраев рассказал, что бензин есть, хотя на заправках и образуются очереди.
На вопрос, в каком состоянии находится НПЗ, Евраев ответил: «Работает. Если бы он не работал бы, в Москве бы знали об этом, поверьте».
Он заверил, что предпринимаются все меры по защите Ярославской области, которая подвергается массовым атакам беспилотников.
«Массовые атаки. И мы вместе с Министерством обороны работаем над тем, чтобы всё это нивелировать. Занимаемся этим каждый день. Идет серьезная, большая работа большого количества людей», — сказал Евраев.
- Российские НПЗ подвергаются атакам украинских беспилотников. Весной после налета дронов случился пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Туапсе;
- В ночь на 18 июня массированной атаке дронов подвергся столичный регион. Пострадал Московский нефтеперерабатывающий завод (МНПЗ);
- 6 июля украинские беспилотники впервые атаковали Омскую область, целью стал Омский нефтеперерабатывающий завод.