Ярославский нефтеперерабатывающий завод работает, заявил губернатор региона Михаил Евраев в специальном интервью RTVI. В ночь на 6 июля НПЗ атаковали более 70 беспилотников, два человека получили ранения.

Говоря о ситуации с бензином в Ярославской области, Евраев рассказал, что бензин есть, хотя на заправках и образуются очереди.

На вопрос, в каком состоянии находится НПЗ, Евраев ответил: «Работает. Если бы он не работал бы, в Москве бы знали об этом, поверьте».

Он заверил, что предпринимаются все меры по защите Ярославской области, которая подвергается массовым атакам беспилотников.

«Массовые атаки. И мы вместе с Министерством обороны работаем над тем, чтобы всё это нивелировать. Занимаемся этим каждый день. Идет серьезная, большая работа большого количества людей», — сказал Евраев.