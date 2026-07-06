Губернатор Ярославской области Михаил Евраев дал специальное интервью RTVI. Он ответил на вопросы о ценах на бензин, дефиците топлива, зарплатах бюджетников и экономике региона.

О ситуации с бензином в Ярославской области

Ситуация с бензином в Ярославской области отражает ситуацию, общую по стране. Понятно, что у нас тоже, как и всюду, наблюдается определенный ажиотаж. Понятно, что при этом мы, конечно, держим постоянную связь с федеральным штабом. Бензин у нас есть.

Да, есть частные заправки, где перебои, но на всех сетевых заправках, как правило, бензин есть. С очередями, потому что ажиотаж, но такого, чтобы не было бензина совсем, — такого точно в регионе нет.

О том, кто виноват в дефиците бензина

Я про это никогда не думаю. Моя задача, чтобы в регионе бензин был, и, соответственно, если у меня возникают проблемы, то я сразу их решаю. Мы не сидим и не ждем ничего.

У нас постоянный мониторинг по бензину идет по всем нашим городам и заправочным станциям, и если я вижу, что на сетевых заправках — подчеркиваю, на сетевых, а не на перекупщиках — у нас серьезные перебои, то сразу выхожу на федеральный штаб, и мы эти вопросы решаем. Я считаю, что неважно, кто виноват. Важно, что есть региональная власть, которая эти вопросы решает.

О решении вопроса с дефицитом бензина в России

Когда наступает ажиотажный спрос из-за того, что были определенные перебои на тех или иных НПЗ, которые выходили из строя, то, конечно, требуется серьезное увеличение объемов производства.

Сейчас идет серьезное увеличение объемов производства. И наш президент проводил совещание, и проводило совещание правительство Российской Федерации. Это находится на постоянном контроле правительства, и я уверен, что те меры, которые сейчас предпринимаются, — они сделают так, чтобы с этим дефицитом вопрос закрыть.

Конечно, летний период — это период, когда многие НПЗ становятся на профилактику, это традиционная история. Еще летний период характеризуется тем, что очень много людей путешествует на автомобилях. Все эти факторы в данном случае наложились. Ажиотаж является следствием этих факторов.

Я думаю, что это все вопросы, которые решаются, это видно совершенно четко. И даже последние дни показывают то, что многие вопросы уже решены.

По крайней мере я вижу по многим регионам уже, что ситуация существенно лучше, чем она была буквально несколько дней назад.

<…> Мы всё делаем. Делают и федеральное правительство, и регионы, для того чтобы данную проблему решить <…> Идет специальная военная операция, по сути, идет война, и мы должны прекрасно понимать, что это военные действия и всё может быть.

Но мы просто должны со своей стороны делать всё для того, чтобы, первое — победить, второе — защитить инфраструктуру, и третье — решать те проблемы, которые у нас возникают по ходу. Собственно говоря, чем мы и занимаемся.

О проблемах с логистикой

1 июля вице-премьер Александр Новак заявил, что «есть дефициты и перебои на отдельных заправках, связанные с логистическими проблемами, но они быстро устраняются».

Нужно просто быстрее везти и быстрее разгружаться, и всё будет хорошо.

Не всюду люди, которые за это отвечают, делают всё быстро, поэтому задача была поставлена делать всё быстро сейчас. И эта задача обозначалась в том числе перед субъектами Российской Федерации, перед регионами, чтобы они это у себя держали на контроле. Мы у себя на контроле это держим.

О ценах на бензин

Не хотел бы сейчас в цифры ударяться. Но если говорить про [то], удается нам сдерживать рост цен или нет, то я считаю, что у нас цена, как и по всей стране, конечно, растет, но недавно как раз было исследование, что в Ярославской области — одна из самых низких цен на бензин в Центральном федеральном округе.

От чего зависит цена? Цена зависит от соотношения спроса и предложения и количества поставщиков, то есть количества владельцев заправок. Если, допустим, у вас будет только одна сеть, то вы полностью от нее зависите.

Когда у нас очень хорошо развиты сетевые заправки, их много и они разные, плюс есть частные поставщики, частные заправки… Да, как правило, на частных больше цена, потому что они перекупщики, но поскольку у нас много сетевых, то предложение, которое у нас существует, и позволяет сдерживать рост цен. Это самая эффективная мера.

О сообщениях про закупки бензина за границей

1 июля Reuters со ссылкой на источники написало, что Россия начала покупать бензин у Индии, по морю уже отправлено около 60 тысяч тонн. Кроме того, по данным агентства, Казахстан согласился передать России 50 тыс. тонн бензина Аи-95 и Аи-92 в качестве гуманитарной помощи. Власти Казахстана заявили, что готовы рассмотреть продажу автомобильного топлива России на коммерческой основе, если получат официальное обращение.

Я думаю, что все меры хороши. Для того чтобы ликвидировать ажиотажный спрос, хороши все меры. Если можно купить, то надо покупать <…> Если можем и нужно увеличить объем производства, то это надо тоже делать. И конечно, уделять внимание вопросам безопасности, вопросам защиты нашей инфраструктуры.

О том, что волнует жителей Ярославской области

Первое — рост цен. Потому что это очевидно. Это вопрос, который не может не беспокоить, он в целом по стране: вопрос инфляции, вопрос роста заработных плат.

И второе, что людей беспокоит, — это вопросы, конечно, безопасности. Это совершенно тоже очевидно. Мы занимаемся и тем и другим.

Если говорить про ключевую задачу, главную задачу, конечно, задача эта — победа. Это № 1 задача у всей нашей страны и у нас как ее части. Регион Ярославская область — ключевая часть нашей страны. Ключевая задача — победа, и мы всё для этого делаем.

И вторая задача при этом всём — это задача развития. Эту повестку никто не снимал, мы перед собой именно такую задачу и ставим.

Я могу вам сказать, что у нас рост заработных плат серьезно опережает рост инфляции.

Средний рост заработных плат у нас последние 4-5 лет составляет почти 20% (19 с чем-то процентов) ежегодно — при инфляции в среднем 8,5%. Мы растем по зарплате в два раза выше, чем растет инфляция. Это повышение уровня жизни жителей.

О региональном бюджете и экономике

В июне сенатор Андрей Клишас заявил в интервью RTVI, что в Совете Федерации очень внимательно анализируют состояние региональных бюджетов. «Там явно не всё в порядке. Многие регионы в непростой ситуации сейчас находятся», — сказал Клишас.

Не всё так просто, понятно, у всех, потому что это экономика, и во время сложной экономической ситуации, которая сейчас, она сказывается на всех. Поэтому здесь мы как часть страны, понятно, что и у нас есть свои проблемы, которые мы решаем.

Если говорить про зависимость от федерального бюджета, я вам скажу так: у нас примерно 160 миллиардов [рублей] — бюджет Ярославской области (это не консолидированный, а именно бюджет региональный). Из них собственные доходы у нас составляют примерно 120-125 миллиардов [рублей], остальное — это федеральное финансирование. Конечно, для нас это важные деньги».

Драйвером экономики на сегодняшний день являются частные инвестиции, как и всегда. За 2022-2025 год мы привлекли 600 миллиардов [рублей] инвестиций, это факт.

Мы работаем с инвесторами. У нас сейчас в работе 425 миллиардов [рублей] инвестиций, в работе, не в разговорах, а именно в работе. Сейчас за каждого инвестора надо бороться <…> И если к 600 миллиардам мы сумеем добавить еще 425 миллиардов за ближайший год-два и выйдем на триллион рублей привлеченных частных инвестиций, то это и есть залог развития и залог успеха.

Мы растем в среднем на 16% в год, это валовый региональный продукт. Это очень хороший рост, 16% в год, при инфляции средней 8,5%. И растем мы именно благодаря инвесторам, которые к нам приходят <…>

Один из показателей — это, конечно, строительство жилья. Мы строим почти миллион квадратных метров (где-то 930-950 тысяч «квадратов») ежегодно.

Если вы спросите меня: «А сказывается ли на вас общеэкономическая ситуация в стране?» — ну, конечно, сказывается. Конечно, она не может не сказываться. Но мы ставим перед собой задачу развития и по ней идем вопреки всему.

О малом бизнесе

У нас все продолжают работать. Более того, у нас увеличивается количество малых предпринимателей. У нас сейчас их 51 тысяча субъектов малого предпринимательства, и за последний год это количество выросло на 10%.

У нас всё открывается: и рестораны, и отели. Мы — столица Золотого кольца.

О зарплатах врачей и учителей

У нас есть указ президента, где регламентирована зарплата учителей. Она должна составлять среднюю по региону, а у врачей — две средних по региону.

У учителей [в Ярославской области] сейчас где-то получается от 50 [тысяч рублей] и выше, 50-55 [тысяч рублей]. Опять-таки, это средняя: у кого-то есть и меньше, у кого-то есть значительно больше.

3% дефицит врачей у нас в Ярославской области <…> Это очень маленький дефицит. У нас как раз всё в порядке, потому что мы даем квартиры.

Если к нам врач приезжает в сельскую местность работать, то у нас есть программа предоставления жилья: мы даем 4 миллиона рублей (плюс еще миллион по федеральной программе) на жилье. Естественно, нужно определенное время отработать у нас. Если речь идет про города кроме Ярославля, то это порядка 2,5 миллионов рублей».

У нас был серьезный дефицит врачей скорой помощи. Что мы сделали? Мы подняли им зарплату в два раза, и у нас из Москвы стали возвращаться люди. У нас практически решена проблема дефицита врачей скорой помощи.

О туризме

У нас туристов по прошлому году собирательно (это и ночующие, и не ночующие) — 13 миллионов 200 тысяч. Это большая, серьезная цифра. Мы перед собой ставим задачу — плюс-минус 25 миллионов человек. Я считаю, что всё абсолютно реалистично, ничего хитрого в этом нет.

Все гостиницы забиты, рестораны забиты, на улицах молодежи огромное количество. В три часа ночи выйдете на улицу — там тысячи людей будут гулять, отдыхать, петь, танцевать прямо на улице.

У нас такой прямо праздник-праздник, несмотря на всю сложность, несмотря на все задачи, которые перед нами стоят. У нас огромное количество событийных мероприятий, фестивалей, концертов.

О том, будет ли участвовать в следующих выборах

Выборы губернатора Ярославской области запланированы на сентябрь 2027 года.

Ну, конечно, рассчитываю. Но для того, чтобы на них пойти, нужно два фактора: нужна поддержка жителей и нужна поддержка руководства страны.

Я сам точно не собираюсь никуда убегать. Мне работа доставляет огромное удовольствие. Мне приятно видеть очень, что у нас есть результаты, результаты серьезные, и это командные результаты, большая команда над этим работает.