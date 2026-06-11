Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас дал специальное интервью RTVI. Он высказал свое мнение о свободе и запретах в Интернете, возможных изменениях в законодательстве об иноагентах и парламентских выборах в Армении.

О предпоследнем месте России в рейтинге свободного интернета

Давайте так: а кто этот рейтинг составляет? Наверное, те самые «свободные» страны, где за комментарии в интернете под предлогом того, что нарушается, как это говорят в Великобритании, разнообразие, людей отправляют за решетку? Вот эти страны составляли этот рейтинг свободного интернета?

Знаете, я к такого рода рейтингам отношусь очень спокойно — и когда Россию по каким-то параметрам выводят на первые места, и когда ставят на последние. Как правило, это определяется какой-то политической конъюнктурой.

О планах Роскомнадзора использовать ИИ для фильтрации интернет-трафика

Искусственный интеллект — это такая вещь, которая пока может работать только как вспомогательный инструмент. Мы много очень это обсуждаем, тему искусственного интеллекта — и в праве, и в законотворчестве применение, и вот в информационной сфере. Но это только вспомогательный инструмент. Если искусственному интеллекту не прописать определенные алгоритмы, определенные правила, он просто не сможет работать.

Поэтому надо сосредоточиться не на том, кто будет делать блокировку, а на том, какие правила будут заложены, какие алгоритмы будут заложены для того, чтобы он работал.

Знаете, ведь такая ситуация меня все равно устраивает больше, чем произвол каких-то модераторов, которые самостоятельно определяют, можно мне на моей странице писать какой-то пост, текст или выражать свое отношение к той или иной ситуации или нет.

О заявлении Путина про запреты и ограничения

27 апреля президент России Владимир Путин, выступая на совете законодателей при Федеральном собрании, призвал «не зацикливаться» на запретах и ограничениях. Он заявил, что «надо защищать интересы потребителей во всех смыслах этого слова, но только на этом зацикливаться — это контрпродуктивно».

Президент был очень убедителен, и я видел по реакции зала, что многие с этим согласны. Давайте посмотрим, как и чиновники, и правительство, и, конечно же, федеральный парламент отреагируют на слова президента.

Зачастую маховик каких-то изменений, планов — его достаточно сложно остановить. Но у президента всегда есть конституционное право и правительство, и парламент при необходимости поправить. Указы президента имеют бо́льшую силу, чем постановления правительства. А в отношении парламента президент всегда может использовать президентское вето — если это неконституционные законы.

Я знаю настроения моих коллег. Я очень внимательно следил за работой Петербургского экономического форума, там тоже эти темы обсуждались. И [председатель Совета Федерации] Валентина Ивановна Матвиенко достаточно большие комментарии ТАСС давала по актуальным вопросам той повестки, которая там обсуждалась.

Мне кажется, что все это услышали. Но так ли это, мы с вами увидим. До конца весенней сессии осталось буквально несколько недель, в конце июля Государственная Дума этого созыва завершает свою работу, неделей позже завершит работу Совет Федерации. Будут ли новые ограничения? Мы это с вами увидим.

О региональных бюджетах

Мы сейчас в Совете Федерации очень внимательно анализируем состояние региональных бюджетов: там явно не всё в порядке. Многие регионы в непростой ситуации сейчас находятся, объективно так. И это тоже не добавляет в целом и федеральной власти, и партиям парламентским, и президенту, конечно, дополнительной популярности.

О людях, уезжающих из России

Мы знаем с вами прекрасно, что многие люди, например, уехали после 2022 года, а потом возвращались. Я не думаю, что люди, которые живут в Лондоне, сталкиваются с меньшим количеством ограничений. Вы посмотрите, какое количество людей сели в тюрьму в Великобритании просто за комментарии в соцсетях, потому что они были признаны расистскими. Опасно ли сейчас находиться на улицах многих английских или немецких, французских городов? Конечно, да.

Когда человек принимает решение о том, где он дальше будет жить, где будет жить его семья, у него огромное количество факторов срабатывает <…> Когда человек осознанно принимает решение, перевозит семью, — это скорее люди, которые увидели какие-то дополнительные профессиональные возможности и карьерные перспективы [за рубежом] и приняли такое решение. Я не осуждаю этих людей. Возможно, что они поработают там и потом вернутся на другой уровень сюда, как многие делают, и таких примеров тоже достаточно много.

О «чистках» в судебной системе

В апреле РИА Новости сообщило, что после назначения Игоря Краснова председателем Верховного суда десятки судей лишились мантий из-за связей с коррупцией. Первым был судья ВС РФ и председатель Совета судей Виктор Момотов. Суд взыскал в доход государства 97 объектов имущества на 9 млрд рублей, которыми Момотов владел через аффилированных лиц. В конце мая Высшая квалификационная коллегия судей дала согласие на возбуждение уголовных дел в отношении трех судей.

Какой очень позитивный момент с приходом Краснова произошел? Вот при всем при том, что привлекали судей к ответственности, все-таки во многом судейская корпорация была достаточно замкнутой. И вот эти примеры, они были, но их старались в большей степени на публику не выносить <…> Пришел новый человек, который немного по-новому на это посмотрел, и многие вещи вскрылись, стали более известны людям, люди больше на это стали обращать внимания. Но я хочу сказать, что борьба с коррупцией и в судебной системе была и до этого <…> Краснов делает очень неблагодарную в чем-то, но очень важную работу.

Потеряет ли смысл закон об иноагентах после завершения СВО?

Вы знаете, я не думаю: это такой же способ защитить суверенитет государства. Это законодательство будет меняться, конечно. Оно создавалось во многом исходя из текущей политической ситуации. Какие-то его элементы останутся, какие-то, возможно, будут менее актуальны.

Но все-таки когда человек работает в интересах третьих лиц — неважно, за деньги он это делает, за получение каких-то дополнительных возможностей за рубежом (выгода — это не всегда исключительно денежная или материальная выгода)… Но если человек действует в интересах третьих лиц (государство это, какие-то международные организации, да или даже крупные компании, корпорации), то люди должны об этом знать.

О прошедших парламентских выборах в Армении

Армения — суверенное государство. У них есть свое законодательство, свои избирательные стандарты, и, наверное, оценки должны давать избиратели или конституционные органы власти Армении, те же самые суды.

Я выскажу исключительно собственную точку зрения, личную, даже не как председателя комитета, а просто как юриста. Мне представляется, что парламентские выборы в Армении не являются ни свободными, ни демократическими.

Основной оппонент Пашиняна все время, пока шла избирательная кампания, подвергался жесткому преследованию уголовному, находился, по-моему, под домашним арестом. Это исключает нормальное ведение избирательной кампании <…> Мне кажется, что вывод, который мы можем сделать по итогам этих выборов, — что консенсуса вокруг той политики, которую предлагает Пашинян, в армянском обществе не сложилось. Такого консенсуса нет.