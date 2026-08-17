Премьер-министр Великобритании Энди Бёрнэм переписывался с пользователем, выдавшим себя за главу администрации Белого дома Сьюзи Уайлз. Об этом сообщает Politico со ссылкой на четырех чиновников.

Бёрнэм обменялся с самозванцем несколькими «незначительными» сообщениями, прежде чем усомнился в подлинности контакта, рассказал один из собеседников издания. О переписке сразу же сообщили компетентным органам.

Когда произошел инцидент и в каком сервисе осуществлялась переписка, не уточняется. Канцелярия премьер-министра отказалась комментировать вопросы безопасности.

По данным Politico, случившееся настолько встревожило посольство Великобритании в США, что дипмиссия обратилась в Белый дом. В британском правительстве опасались, что телефон Уайлз был взломан, как год назад.

Представитель администрации США заявил, что инцидент с Бёрнэмом не имеет отношения к взлому устройств Уайлз.

В мае 2025 года ФБР начало расследование после того, как некоторые сенаторы, губернаторы и главы американских компаний получили сообщения и звонки якобы от главы администрации президента.

Одного из законодателей самозванка попросила составить список лиц, которых лидер США Дональд Трамп мог бы помиловать. В другом случае речь шла о переводе денег. Некоторые конгрессмены распознали обман после того, как «Уайлз» начала спрашивать о Трампе то, что должна была знать.

Сама Уайлз рассказала знакомым, что ее личный мобильный телефон был взломан, утверждали источники The Wall Street Journal (WSJ). По данным газеты, в ФБР не считают случившееся иностранным вмешательством.