В Молдове отменили кинопрокат российского фильма «Последний богатырь. Колобок». Об этом сообщает Point.md.

Премьера картины была запланирована на 13 августа, показ на большом экране должен был пройти в сети кинотеатров Cineplex. Анонс ленты был размещен на сайте Cineplex. Прокатчики также заказали афишу фильма на румынском языке.

После выступления активистки организации WatchDog Марии Мардан с требованием не допустить показ «Колобка», информация о фильме исчезла с сайта сети кинотеатров. Среди прочего, Мардан выразила возмущение в связи с проведением Россией военной операции и участием в картине актера Гоши Куценко, который поддержал присоединение Крыма к РФ.

Представители руководства Cineplex сообщили, что с предложением по снятию фильма выступил дистрибьютор из Казахстана, однако сама сеть кинотеатров отказалась от демонстрации российской картины.

Ранее правовая редакция ВГТРК обратилась в прокуратуру и Следственный комитет из-за угроз в адрес участников съемочной группы «Колобка» и их родственников. Режиссер фильма Антон Маслов рассказал, что анонимные угрозы стали поступать на фоне массового недовольства пользователей соцсетей из-за переноса премьеры фильма «Человек-паук. Новый день», изначально планировавшейся в один день с его картиной.

Телеграм-канал «Осторожно, новости» сообщил, что по факту угроз интернет-пользователей в адрес создателей «Колобка» было возбуждено уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 119 УК России (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью, высказанная с публичной демонстрацией, в том числе в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях).