Китай в августе увеличил импорт российской нефти на 41,3% в годовом выражении — до 2,64 млн баррелей в сутки. Российские поставки практически сравнялись со всем импортом КНР из стран Ближнего Востока, следует из расчетов «Интерфакса» на основе данных Главного таможенного управления Китая.

За месяц Россия поставила в КНР 11,22 млн тонн нефти стоимостью $6,47 млрд. По сравнению с июлем объем закупок вырос на 22,6%. Россия оказалась практически единственной среди крупнейших поставщиков, сумевшей заметно увеличить отгрузки на китайский рынок.

На российскую нефть пришлось около 30% всего августовского импорта КНР. Китай закупал в России в среднем 2,64 млн баррелей в сутки, тогда как суммарные поставки из всех стран Ближнего Востока составили около 2,6 млн баррелей в сутки, или почти 11 млн тонн за месяц.

Сильнее всего сократился экспорт из Саудовской Аравии. В августе королевство поставляло Китаю 742 тыс. баррелей в сутки — на 40,9% меньше, чем в июле, и на 47,3% меньше по сравнению с августом 2025 года.

Поставки из Ирака в годовом выражении сократились в четыре раза — до 327 тыс. баррелей в сутки, из Омана — втрое, до 229 тыс. баррелей. Кувейт снизил экспорт на 14,5%, до 382 тыс. баррелей в сутки. ОАЭ увеличили отгрузки относительно июля почти на 20%, до 685 тыс. баррелей в сутки, однако этот показатель остался на 3,5% ниже прошлогоднего.

Вторым крупнейшим поставщиком стала Бразилия, экспортировавшая 882 тыс. баррелей в сутки. Однако и ее поставки сократились: почти на 25% относительно июля и на 27,8% в годовом выражении.

Импорт из Малайзии вырос по сравнению с июлем в 1,7 раза — до 616 тыс. баррелей в сутки. Малайзию традиционно считают транзитным пунктом для поставок в Китай иранской нефти. Через Индонезию, экспортировавшую 730 тыс. баррелей в сутки, также могут проходить иранские объемы.

Общий импорт нефти Китаем в августе достиг 8,93 млн баррелей в сутки, увеличившись на 6,2% относительно июля. При этом показатель остался на 22,9% ниже уровня августа 2025 года. Таким образом, рост российских поставок позволил Пекину нарастить закупки после падения импорта до десятилетнего минимума в начале лета, несмотря на сокращение отгрузок большинства других крупных экспортеров.

Россия сохраняет лидерство и по итогам первых восьми месяцев 2026 года. За этот период она поставила Китаю 77,65 млн тонн нефти — в среднем 2,33 млн баррелей в сутки. Это на 18,1% больше, чем годом ранее.

Саудовская Аравия за тот же период экспортировала в КНР 40,42 млн тонн, сократив поставки на 22,9%. Бразилия поставила 39,15 млн тонн, увеличив показатель на 35,2%. Таким образом, российский экспорт почти вдвое превысил объемы каждого из ближайших конкурентов на китайском рынке.