Председатель «Яблока» Николай Рыбаков прокомментировал приговор зампреду партии Льву Шлосбергу*, которого Псковский городской суд приговорил к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Об этом сообщает корреспондент RTVI Мария Зарукина.

«Не могу не сказать сейчас о наших чувствах, наших сопереживаниях с тем, что сегодня был вынесен приговор Льву Шлосбергу* — 11 лет и 1 месяц. И, конечно, наши все чувства — вместе со Львом и другими политическими заключенными, которые боролись и борются за мир», — сказал Рыбаков.

Шлосберг* осужден по двум уголовным статьям — публичная дискредитация армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК) и распространение фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК). Гособвинение просило приговорить его к 12 годам и 1 месяцу заключения. Шлосберг* не признал вину.

Между тем 17 августа Верховный суд рассматривал апелляцию «Яблока» на снятие с выборов в Госдуму. Жалоба была отклонена. Решение об отмене регистрации федерального списка кандидатов осталось в силе.

Рыбаков назвал произошедшее «имитацией судебного процесса». «Но продолжаем использовать любые способы, чтобы доказать свою правоту, любые законные способы», — добавил он.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов