Псковский городской суд приговорил зампреда партии «Яблоко» Льва Шлосберга* к 11 годам и 1 месяцу колонии общего режима. Политик осужден по двум уголовным статьям — публичная дискредитация армии РФ (ч. 1 ст. 280.3 УК) и распространение фейков об армии по мотивам ненависти или вражды (п. «д», ч. 2 ст. 207.3 УК). Решение будет обжаловано, заявила пресс-служба партии.

Гособвинение ранее запросило для Шлосберга* срок в 12 лет и 1 месяц.

Лидеры «Яблока» — председатель Николай Рыбаков и глава федерального политкомитета партии Григорий Явлинский — заявили, что партия будет добиваться справедливости и прекращения преследования Шлосберга* всеми законными способами.

«Угроза 11 лет колонии за слова о необходимости соглашения о прекращении огня и сохранении жизни людей, за критику губернатора за плохое руководство Псковским регионом, за любовь к Родине и нежелание эмигрировать — это трагедия распада современного российского правосудия», — говорится в их заявлении, опубликованном пресс-службой «Яблока».

Шлосберг* вину не признал. Выступая ранее в суде с последним словом, он высказал мнение, что в России есть суды, но страна лишилась правосудия. По его словам, суть тысяч уголовных дел сводится к преследованию людей силовыми органами за их гуманистические убеждения. Политик предупредил, что если государство создает условия для накала ненависти и вражды, то это запускает страшный для общества процесс расчеловечивания людей.

По делу о дискредитации ВС РФ Шлосберг* с июня 2025 года находился под домашним арестом. Срок меры пресечения истекал в декабре того же года, однако незадолго до этого против политика возбудили дело по статье о фейках. В результате за три дня до истечения срока домашнего ареста политика по ходатайству следствия перевели в СИЗО, где он оставался до самого суда. Тогда же Росфинмониторинг внес Шлосберга* в список террористов и экстремистов.

Дело о дискредитации армии основано на видеозаписи дебатов политика с историком Юрием Пивоваровым*, в ходе которых зампред «Яблока», как пояснили в партии, «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной».

В псковском отделении «Яблока» отмечали, что фразы, которые следствие поставило в вину политику, произнес не Шлосберг*, а Пивоваров*.

Дело о «фейках», по данным партии, связано с репостом обложки британской газеты Daily Mirror в телеграм-канале Шлосберга*, сделанным в феврале 2022 года.

На процессе против политика свидетелями обвинения выступили сотрудники псковского отряда содействия обороне и безопасности «Дружина», которых привлекают к участию в оперативно-розыскных мероприятиях. Они сообщили, что были возмущены, увидев этот репост в канале Шлосберга*.

Дело о фейках стало третьим по счету для зампреда «Яблока». В ноябре 2025 года Шлосберг* был осужден по делу о повторном нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), которое возбудили в октябре 2024 года. Приговором ему назначили 420 часов обязательных работ.

* внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов