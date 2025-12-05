Зампред псковского отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг* стал фигурантом третьего по счету уголовного дела — о распространении фейков о российской армии по мотивам ненависти или вражды (п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК; максимум 10 лет тюрьмы). Следствие требует заключить политика под стражу, решение примет в пятницу Псковский городской суд, сообщила пресс-служба региональных судов.

На слушании судья поддержала ходатайство следователя о том, чтобы меру пресечения избрали в закрытом формате. Представителей СМИ и других граждан, не участвующих в процедуре, попросили покинуть зал заседаний, передает псковский телеграм-канал «Кромнаш» (журналистский проект «Яблока»).

Как следует из судебного анонса, дело было возбуждено 3 декабря. В псковском «Яблоке» пояснили, что оно связано с репостом публикации в телеграм-канале, сделанным в феврале 2022 года. Там заявили, что Шлосберг* вину не признает.

Как отметили в партии, новое уголовное дело против политика было возбуждено незадолго до 8 декабря, когда у политика должен истечь предельный срок домашнего ареста по делу о дискредитации армии. Продление этого срока не предусмотрено законом, уточнили в «Яблоке».

Шлосберг* находится под домашним арестом с 11 июня по делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК), за что максимально грозит пять лет лишения свободы.

Поводом для этого дела стало видео, где Шлосберг* вел дебаты с историком Юрием Пивоваровым* и «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня между Россией и Украиной», пояснили в «Яблоке». При этом, как заявляют в псковском отделении партии, следствие вменило ему фразы, которые произнес не сам Шлосберг*, а его оппонент.

Следствие сообщало, что речь идет о ролике, который Шлосберг* опубликовал в «Одноклассниках» в январе. Оно указывало, что ранее за дискредитацию армии он уже был привлечен к административной ответственности, так что повторное действие влечет уже уголовную ответственность. Следствие по этому делу продолжается.

В ноябре Лев Шлосберг* был осужден по делу о повторном нарушении порядка деятельности иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК), которое возбудили в октябре 2024 года. Приговором ему назначили 420 часов обязательных работ.

Как сообщала пресс-служба псковских судов, Шлосберг* дважды в течение 2024 года привлекался к административной ответственности по обвинению в публикации материалов в интернете без отметки о том, что они созданы иноагентом. В частности, с 12 мая по 31 июля он «не менее пяти раз» распространял информацию на своей странице во «ВКонтакте» без соответствующей маркировки, указывал суд.

Политик вину не признал. По версии защиты, немаркированные материалы, которые стали поводом для уголовного дела, — это чужие видео, которые он сохранил на своей странице в соцсети.

