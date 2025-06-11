Псковский городской суд отправил под домашний арест зампредседателя псковского отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга* по уголовному делу о повторной дискредитации армии (ч. 1 ст. 280.3 УК; максимальное наказание — пять лет лишения свободы). Об этом сообщается в телеграм-канале псковского «Яблока».

Такую меру пресечения для Шлосберга* просило следствие. Перед началом слушаний судья объявила, что заседание по избранию политику меры пресечения пройдет в закрытом режиме, пишет «Псковская губерния».

О том, что против Шлосберга* возбудили дело о повторной дискредитации армии, стало известно во вторник, 10 июня. В этот день у политика, а также у его 96-летнего отца и в офисе псковского «Яблока» прошли обыски. Силовики изъяли компьютерную технику.

После обысков Шлосберга* задержали и поместили в изолятор временного содержания.

«Политик возражал против задержания, он заявил, что для него нет никаких оснований, событие преступления отсутствует», — говорится в телеграм-канале псковского «Яблока».

По версии следствия, Шлосберг*, «используя псевдоним в одной из социальных сетей», разместил на своей странице некую видеозапись, тем самым совершив «публичные действия», направленные на дискредитацию армии, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на управление МВД по Псковской области.

В псковском отделении «Яблока» уточнили, что речь идет о видео дебатов между Шлосбергом* и историком Юрием Пивоваровым*, которые прошли на YouTube-канале «Живой гвоздь». На дебатах политик «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня» между Россией и Украиной, отметили в пресс-службе партии.

Как отметили в псковском «Яблоке», следствие утверждает, что Шлосберг* разместил видео дебатов в соцсети «Одноклассники» 12 января. Сам он настаивает, что не публиковал ролик и не администрирует эту страницу.

Весной 2022 года Шлосберга* дважды оштрафовали по протоколу о дискредитации армии. Уголовная ответственность по этой статье может наступить, если гражданина привлекли к административной ответственности за аналогичное правонарушение в течение одного года.

В 2024 году Шлосберга* вновь привлекли к административной ответственности по протоколу о дискредитации армии, суд дважды назначил ему штраф. В июле прошлого года политика оштрафовали на 30 тыс. рублей за репост обращения к россиянам, записанного голливудским актером Арнольдом Шварценеггером после начала военной операции на Украине.

Кроме того, Шлосберга* неоднократно штрафовали за отсутствие маркировки иностранного агента. В соответствующий реестр Минюст внес его летом 2023 года.

В октябре 2024 года у Шлосберга* и его отца прошли обыски по делу об уклонении от обязанностей иноагента. В ноябре политика задержали в аэропорту Пскова по тому же делу. В январе ему предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. В марте дело начали рассматривать в суде.

В «Яблоке» отмечали, что Шлосберг* не считает себя виновным и соблюдает все требования закона, связанные со статусом иноагента.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов