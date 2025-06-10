Заместитель председателя псковского регионального отделения партии «Яблоко» Лев Шлосберг* отправлен в изолятор временного содержания по решению следователя местного отделения внутренних дел. Об этом сообщается в телеграм-канале «Псковское “ЯБЛОКО”».

В партии уточнили, что политика сначала задержали в статусе подозреваемого, а позднее ему предъявили обвинения в повторной дискредитации армии (ч.1 ст. 280.3 УК РФ). Меру пресечения Шлосбергу* суд изберет 11 июня. Ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Следствие утверждает, что 12 января Шлосберг* разместил в соцсети «Одноклассники» видео, которое, по мнению правоохранительных органов, содержало публичные действия, дискредитирующие применение Вооруженных сил России. Речь идет о записи дискуссии между Шлосбергом и историком Юрием Пивоваровым*, опубликованной на YouTube-канале «Живой гвоздь», в ходе которой политик «отстаивал позицию необходимости скорейшего прекращения огня». Сам Шлосберг* отрицает свою причастность к публикации этого ролика, заявляя, что не выкладывал его и не управляет указанной страницей.

Утром 10 июня силовики пришли с обыском в квартиру к политику. Правоохранители также провели следственные мероприятия по месту проживания 96-летнего отца Шлосберга* и в офисе псковского отделения партии «Яблоко», где была изъята вся компьютерная техника. Самого политика доставили в следственный отдел УВД для проведения допроса.

В 2024 году Шлосберга* дважды привлекали к административной ответственности за дискредитацию армии, каждый раз суд назначал ему штраф. Также политика не раз штрафовали за отсутствие обязательной маркировки иностранного агента. В соответствующий реестр он был внесен летом 2023 года.

Кроме того, осенью 2024 года в его доме провели обыски в рамках уголовного дела по статье об уклонении от обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК РФ). В партии «Яблоко» тогда утверждали, что Шлосберг* не считает себя виновным и соблюдает все законодательные требования, связанные со статусом иноагента. Позднее политика задержали по этому делу в аэропорту Пскова. В начале этого года Шлосбергу* предъявили обвинение и взяли с него подписку о невыезде.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов