Следствие получило ответы на все вопросы, но пытается «невозможное сделать возможным», рассказал RTVI замглавы псковского отделения «Яблока» Лев Шлосберг*, против которого возбудили дело об уклонении от обязанностей иноагента. Он отметил, что при обысках присутствовали сотрудники Центра «Э».

Как сообщил Шлосберг*, после обысков прошел допрос, на котором он ответил «на все вопросы следствия».

«Сама ситуация была ненормальная, неприемлемая. Физического насилия не было. По договоренности с адвокатами детали дела мы не комментируем публично. Сейчас они пытаются найти некие способы, чтобы так или иначе невозможное сделать возможным. Официально мы заявили, что не нарушали законодательство. Везде эта проклятая маркировка ставится. У меня все соцсети открыты, все могут это увидеть», — сказал политик.

Обыски проходили не только в квартире Шлосберга*, но и его 95-летнего отца Марка Шлосберга — они живут на одной лестничной площадке. По словам политика, он и его жена сильно переживали, как пожилой мужчина перенесет визит силовиков.

«Папа молодец. Он в целом оптимистичный человек, очень любит людей. Думаю, у людей, которые пережили войну, какая-то особая внутренняя сила. И мы с ним эти часы как-то пережили вместе. Что будет дальше, мы пока не знаем. Дело возбуждено, обыск прошел, допрос состоялся. Следователь известит, когда я буду ему нужен», — отметил Шлосберг*.

По его словам, обысками руководили сотрудники Следственного комитета (СК), вместе с ними были сотрудники Центра «Э».

«Я их знаю в лицо, удостоверения они мне не показывали, только следователи. И ОМОН, конечно, с ними был», — добавил Шлосберг*.

О деле против Шлосберга*

Утром 2 октября в квартире Шлосберга* в Пскове прошли обыски. Позже СК сообщил, что против него возбуждено дело об уклонении от исполнения обязанностей иностранного агента (ч. 2 ст. 330.1 УК; максимальное наказание — два года лишения свободы). Политик проходит по делу в статусе подозреваемого.

По данным СК, Шлосберг*, которого раньше привлекали к административной ответственности за нарушения закона об иноагентах, «повторно осуществил публичное распространение материалов без указания на то, что они созданы или распространены иностранным агентом».

Жена Шлосберга* Жанна рассказала RTVI, что всего было два обыска: в их квартире, а также у 95-летнего отца политика Марка Шлосберга. Она назвала произошедшее «акцией устрашения».

В феврале Псковский городской суд оштрафовал Шлосберга* из-за отсутствия маркировки иноагента в общей сложности на 60 тыс. рублей. В тот же день политик получил еще один штраф на 2 тыс. рублей по статье о «распространении информации о террористической организации без указания на ее статус». Он заявлял о намерении оспорить эти решения.

В июле Шлосберга* оштрафовали на 30 тыс. рублей по административной статье о дискредитации армии из-за репоста обращения актера Арнольда Шварценеггера к россиянам по поводу военной операции на Украине.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов