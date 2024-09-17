Причины, по которым иноагенты пытаются обжаловать свой статус в суде, могут быть разными, заявил RTVI адвокат Сергей Жорин. Для одних, по его словам, это вопрос заработка, для других — гражданская позиция. Сам он считает включение в реестр иноагентов «больше политическим инструментом, нежели юридическим».

Сергей Жорин
адвокат

На вопрос, позволяет ли обжалование иноагентского статуса уклониться от обязательств, накладываемых этим статусом, без риска уголовного преследования, Жорин ответил отрицательно. Он напомнил, что в этих процессах участвуют разные структуры: при обжаловании статуса иноагента — суд и Минюст, при возбуждении уголовного дела — прокуратура, а при необходимости — Роскомнадзор и Следственный комитет.

«Крайне маловероятно, что ведется какой-то учет, когда кто-то помечает: вот эти граждане пытаются в суде обжаловать свой статус, на них дела не возбуждаем пока, а вот эти не пытаются и на них теперь возбуждаем дела. Нет, это так не работает», — сказал адвокат.

Он напомнил, что уголовные дела против иноагентов возбуждают в том случае, если они, например, не маркируют свои публикации в соцсетях. Но до этого лицо, внесенное в список иноагентов, должно быть несколько раз привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента.

Сергей Фадеичев / ТАСС

«На сегодняшний день, насколько мне известно, таких уголовных дел более 25, в том числе против Монеточки*, и моего подзащитного Алишера* (Моргенштерна*)», — сказал Жорин.

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В качестве примера адвокат привел ситуацию с Моргенштерном*, чей статус иноагента они пытались оспорить. Прежде всего, объяснил Жорин, это было сделано для того, что выяснить, по какой причине музыкант был внесен в реестр. Он напомнил, что большинство иноагентов узнают о внесении в реестр не от Минюста, а из СМИ.

«И вот в суде представители Минюста нам уже подробно аргументировали причину [внесения Моргенштерна* в реестр иноагентов]. Сразу хочу сказать, что эти причины очень часто надуманы и натянуты, и критерии включения, даже те, которые предусмотрены законом, весьма размыты. Мое личное мнение: включение в реестр иностранных агентов — это больше политический инструмент, нежели юридический», — поделился адвокат.

Зачем иноагенты пытаются обжаловать внесение в реестр

По словам Жорина, у иноагентов, которые подают судебные иски в попытке оспорить внесение в реестр, разные причины это делать.

«Для кого-то это [внесение в реестр] — серьезная экономическая проблема, которая радикально сокращает возможность зарабатывать в России. Для кого-то это больше принципиальная позиция: гражданин принципиально не согласен с тем, что его права каким-то образом ограничиваются, он себя иноагентом не считает, и здесь экономическая составляющая не имеет большого значения», — пояснил адвокат.

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По мнению Жорина, тех, кого внесли в список иноагентов, можно весьма условно разделить на два лагеря. Одни уверены, что обжалование решения Минюста «не имеет никакого смысла, потому что суды не объективны, не беспристрастны в этих вопросах, и что это больше политический инструмент, а не юридический, следовательно, влиять на это можно только политически».

С этой позицией, добавил адвокат, в определенных аспектах можно согласиться: «Она достаточно обоснованная, аргументированная».

Другие иноагенты, по его словам, тоже сомневаются в целесообразности подачи исков, но все равно идут в суд.

«Они считают, что отсутствие какой-то попытки даже обжаловать свой статус является косвенным подтверждением согласия с этим статусом. Поэтому они пытаются, несмотря на маловероятность успеха, все равно пройти все этапы законного способа обжаловать и отменить это решение о включении в реестр иноагентов», — подытожил Жорин.

Минюст внес Моргенштерна* в реестр иноагентов в мае 2022 года. В ведомстве заявили, что рэпер «осуществлял политическую деятельность» и получал иностранное финансирование от компании Yoola Labs (созданная выходцами из России, Латвии и с Украины международная медиасеть, которая работает с блогерами).

Станислав Красильников / ТАСС

В ноябре 2023 года вышло интервью Ксении Собчак с Моргенштерном*. Журналистка в беседе привела в пример солиста группы «Звери» Романа Билыка, который выступил в зоне военной операции, и «концерты у него больше не отменяют». Моргенштерн* тогда сказал, что будет «тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит».

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После выхода интервью глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что организация готова «протянуть руку» Моргенштерну*, если тот готов «встать на путь исправления». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместной практику российских музыкантов ездить в зону боевых действий, чтобы «получить индульгенцию» и снова выступать в стране.

8 сентября прокуратура Москвы сообщила, что против рэпера Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов