Причины, по которым иноагенты пытаются обжаловать свой статус в суде, могут быть разными, заявил RTVI адвокат Сергей Жорин. Для одних, по его словам, это вопрос заработка, для других — гражданская позиция. Сам он считает включение в реестр иноагентов «больше политическим инструментом, нежели юридическим».

На вопрос, позволяет ли обжалование иноагентского статуса уклониться от обязательств, накладываемых этим статусом, без риска уголовного преследования, Жорин ответил отрицательно. Он напомнил, что в этих процессах участвуют разные структуры: при обжаловании статуса иноагента — суд и Минюст, при возбуждении уголовного дела — прокуратура, а при необходимости — Роскомнадзор и Следственный комитет.

«Крайне маловероятно, что ведется какой-то учет, когда кто-то помечает: вот эти граждане пытаются в суде обжаловать свой статус, на них дела не возбуждаем пока, а вот эти не пытаются и на них теперь возбуждаем дела. Нет, это так не работает», — сказал адвокат.

Он напомнил, что уголовные дела против иноагентов возбуждают в том случае, если они, например, не маркируют свои публикации в соцсетях. Но до этого лицо, внесенное в список иноагентов, должно быть несколько раз привлечено к административной ответственности за неисполнение обязанностей иноагента.

«На сегодняшний день, насколько мне известно, таких уголовных дел более 25, в том числе против Монеточки*, и моего подзащитного Алишера* (Моргенштерна*)», — сказал Жорин.

В качестве примера адвокат привел ситуацию с Моргенштерном*, чей статус иноагента они пытались оспорить. Прежде всего, объяснил Жорин, это было сделано для того, что выяснить, по какой причине музыкант был внесен в реестр. Он напомнил, что большинство иноагентов узнают о внесении в реестр не от Минюста, а из СМИ.

«И вот в суде представители Минюста нам уже подробно аргументировали причину [внесения Моргенштерна* в реестр иноагентов]. Сразу хочу сказать, что эти причины очень часто надуманы и натянуты, и критерии включения, даже те, которые предусмотрены законом, весьма размыты. Мое личное мнение: включение в реестр иностранных агентов — это больше политический инструмент, нежели юридический», — поделился адвокат.

Зачем иноагенты пытаются обжаловать внесение в реестр

По словам Жорина, у иноагентов, которые подают судебные иски в попытке оспорить внесение в реестр, разные причины это делать.

«Для кого-то это [внесение в реестр] — серьезная экономическая проблема, которая радикально сокращает возможность зарабатывать в России. Для кого-то это больше принципиальная позиция: гражданин принципиально не согласен с тем, что его права каким-то образом ограничиваются, он себя иноагентом не считает, и здесь экономическая составляющая не имеет большого значения», — пояснил адвокат.

Иноагенты и их отношение к судам

По мнению Жорина, тех, кого внесли в список иноагентов, можно весьма условно разделить на два лагеря. Одни уверены, что обжалование решения Минюста «не имеет никакого смысла, потому что суды не объективны, не беспристрастны в этих вопросах, и что это больше политический инструмент, а не юридический, следовательно, влиять на это можно только политически».

С этой позицией, добавил адвокат, в определенных аспектах можно согласиться: «Она достаточно обоснованная, аргументированная».

Другие иноагенты, по его словам, тоже сомневаются в целесообразности подачи исков, но все равно идут в суд.

«Они считают, что отсутствие какой-то попытки даже обжаловать свой статус является косвенным подтверждением согласия с этим статусом. Поэтому они пытаются, несмотря на маловероятность успеха, все равно пройти все этапы законного способа обжаловать и отменить это решение о включении в реестр иноагентов», — подытожил Жорин.

Минюст внес Моргенштерна* в реестр иноагентов в мае 2022 года. В ведомстве заявили, что рэпер «осуществлял политическую деятельность» и получал иностранное финансирование от компании Yoola Labs (созданная выходцами из России, Латвии и с Украины международная медиасеть, которая работает с блогерами).

В ноябре 2023 года вышло интервью Ксении Собчак с Моргенштерном*. Журналистка в беседе привела в пример солиста группы «Звери» Романа Билыка, который выступил в зоне военной операции, и «концерты у него больше не отменяют». Моргенштерн* тогда сказал, что будет «тщательно взвешивать все за и против, если такое предложение поступит».

После выхода интервью глава движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов заявил, что организация готова «протянуть руку» Моргенштерну*, если тот готов «встать на путь исправления». Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал неуместной практику российских музыкантов ездить в зону боевых действий, чтобы «получить индульгенцию» и снова выступать в стране.

8 сентября прокуратура Москвы сообщила, что против рэпера Алишера Моргенштерна* возбуждено уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента.

* Внесен Минюстом России в реестр иностранных агентов