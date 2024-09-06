Народную артистку СССР Аллу Пугачеву и шоумена Максима Галкина* требуют лишить родительских прав. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Инициативу выдвинули активисты движения «Ветераны России», которые обратились к омбудсмену по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.
Глава движения, Ильдар Резяпов, предположил, что частые смены места жительства супругов негативно сказываются на психологическом и физическом состоянии их детей.
«Постоянные переезды и отсутствие стабильности в жизни Лизы и Гарри вызывают серьезные опасения. Дети нуждаются в постоянной заботе, внимании и стабильной среде для нормального развития. Мы считаем, что они должны расти в России, в окружении традиционных ценностей», — приводит его слова РИА «Новости».
Лиза и Гарри Галкины не пошли в израильскую школу в новом учебном году, поскольку родители сначала перевезли их на Кипр, а затем вместе с матерью дети переехали в Латвию. Общественные организации требуют изъять детей из семьи в случае их возвращения в Россию.
После начала специальной военной операции на Украине Максим Галкин* и Алла Пугачева покинули Россию и переехали в Израиль вместе с детьми.
* внесен Минюстом России в реестр иноагентов