Первый зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев призвал признать певицу Аллу Пугачеву иноагентом и лишить имущества «за дискредитацию Вооруженных сил Российской Федерации и работу на западную пропаганду». С этой идеей депутат выступил после того, как народная артистка СССР опубликовала в соцсети пост о попадании ракеты в детскую больницу в Киеве. Что о предложении Журавлева думают его коллеги — в материале RTVI.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова — RTVI

Пугачева периодически позволяет себе разные высказывания… Законом установлены критерии иноагента, если она под них подпадает, тогда — да [нужно внести ее в реестр]. У нас есть Минюст, который этим занимается и решает.

Мое мнение такое, что если есть законные основания, тогда, да, она должна быть включена в реестр, потому что она же может судиться за это. И зачем еще скандал разгонять этот дальше?

Любовь народная к ней как артистке очень высока, мы действительно любим ее песни — а там уже человеческие качества. Всегда очень, очень тяжело разделить между человеческими качествами и творчеством — вот в чем проблема.

Потому что все равно люди будучи, например, великими писателями, поэтами могли вести очень нехороший образ жизни, но при этом писать потрясающие стихи или художественные произведения, или картины. И вот ты не знаешь, что делать: вроде как ты его любишь за творчество, а как человека не сильно уважаешь.

Это всегда дилемма будет, к сожалению.

Член комитета Госдумы по обороне Виктор Соболев — RTVI

Я думаю, она хочет вернуться.

Депутат Госдумы Ирина Филатова — RTVI

Я думаю, что инициатива признать Аллу Борисовну иноагентом уже перезрела. Супруг ее небезызвестный уже давно обладает этим статусом и борется с ним. Алла Борисовна запятнана, наверное, меньше, чем он, но это более обидно, потому что все, что она получила, вся ее карьера, все ее признание и народная любовь — это СССР и затем Россия.

То есть это ее родина, это страна, которая дала ей в буквальном смысле все. И сейчас человек, который находится за рубежом, в недосягаемости от наших государственных правоохранительных органов, позволяет себе такие выпады… Причем отказываться от всех благ, которые она имеет благодаря тому, что приобрела, она не спешит. И супруг ее тоже уже пытался оспорить статус иноагента.

То есть получается, позиция, что поливать грязью, «мы будем дискредитировать, мы будем оскорблять и делать, говорить все, что хотим — будем, но деньги зарабатывать не мешайте». Но так это не работает.

Поэтому, если дело дойдет все-таки до признания ее иноагентом, я думаю, этот вопрос справедлив. Давайте будем честными. Закон един для всех. Какие бы ни были у нее заслуги, она свой иммунитет опорочила уже давным-давно. Пришла пора платить.