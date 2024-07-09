Народная артистка СССР Алла Пугачева прокомментировала инцидент с попаданием ракеты по территории крупнейшей на Украине детской больницы «Охматдет» в Киеве.

«БОГ терпелив, но всему есть ПРЕДЕЛ», — написала певица в своем инстаграме (принадлежит Meta*).

О том, что здание детской больницы «Охматдет» в Киеве было повреждено при ракетном обстреле, власти Украины сообщили 8 июля, обвинив в произошедшем Россию. В Киеве утверждают, что в результате погибли двое, пострадали 32 человека, в том числе восемь детей.

Минобороны России отвергло обвинения в намеренном ударе по гражданским объектам и назвало соответствующие утверждения украинских чиновников провокациями. Согласно заявлению ведомства, 8 июля российские военные нанесли «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» по объектам военной промышленности и авиационным базам, находящимся на Украине.

Причиной разрушений в Киеве Минобороны России назвало «падение украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». В Кремле также заявили, что «речь идет о падении антиракеты».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что в строение рядом с киевской больницей попала ракета зенитного ракетного комплекса (ЗРК) NASAMS, что «уже подтверждено, в том числе многочисленными свидетелями».

«Вновь, как это неоднократно бывало с украинской ПВО, ее ракеты сбивались с курса и попадали в жилые дома и социальные учреждения. Так случилось и на этот раз», — говорится в заявлении дипломата.

По словам Захаровой, Украина «использует сугубо гражданские предприятия в военных целях» и обвиняет Москву в «преднамеренном убийстве детей». Как отметила дипломат, «по соседству с пострадавшей клиникой» находятся завод по производству боеприпасов «Артем», а также комплекс зданий украинского Минобороны и склады ВСУ.

О том, что групповой удар 8 июля был предположительно нанесен по «Артему», ранее сообщил телеграм-канал «Рыбарь» бывшего сотрудника Министерства обороны России Михаила Звинчука.

«Если такое кучное попадание и правда пришлось по данному предприятию, то на этот раз, скорее всего, уже действительно можно будет говорить о его выводе из строя», — говорится в сообщении.

В Службе безопасности Украины (СБУ) заявили, что удар по детской больнице в Киеве был нанесен российской крылатой ракетой Х-101. Телеграм-канал «Война с фейками» назвал соответствующие утверждения недостоверными.

Комментируя обстрел Киева, зампостпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что российская сторона 9 июля представит на Совбезе ООН факты, «которые абсолютно не подтверждают украинскую и западную версию этого происшествия».

*деятельность Meta по распространению соцсети Facebook в России признана экстремистской и запрещена