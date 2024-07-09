Кремль отвергает обвинения, в том, что Россия якобы нанесла удар по больнице в Киеве, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы по-прежнему настаиваем: мы не совершаем ударов по гражданским целям. Удары осуществляются по объектам критической инфраструктуры, по военным целям, так или иначе имеющим отношение к военному потенциалу [киевского] режима», — сказал Песков.

Представитель Кремля призвал руководствоваться заявлением Минобороны России, «которое абсолютно исключает, что имели место удары по каким-то гражданским целям, и в котором указано, что речь идет о падении антиракеты».

Накануне, 8 июля, офис генпрокурора Украины сообщил в своем телеграм-канале о разрушениях и повреждениях гражданской инфраструктуры в семи районах Киева. В частности, по его данным, в Шевченковском районе пострадала самая большая на Украине детская больница «Охматдет», а в Голосеевском повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили.

Минобороны России в этот же день отвергло обвинения украинских властей в намеренном ракетном ударе по гражданским объектам. По данным ведомства, «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам.

Российское военное ведомство и раньше не раз подчеркивало, что удары наносятся только по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.