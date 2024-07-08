Минобороны России отвергло обвинения украинских властей в намеренном ракетном ударе по гражданским объектам. По данным ведомства, «групповой удар высокоточным оружием большой дальности» был нанесен по украинским объектам военной промышленности и авиационным базам.

Министерство заявило, что фото и видеокадры из Киева «однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из зенитного ракетного комплекса в черте города». Цель подобных «провокаций» состоит в том, чтобы «обеспечить дальнейшее финансирование киевского режима и продолжение войны до последнего украинца», добавили в Минобороны.

Офис генпрокурора Украины 8 июля сообщил в своем телеграм-канале о разрушениях и повреждениях гражданской инфраструктуры в семи районах Киева. В частности, по его данным, в Шевченковском районе пострадала самая большая на Украине детская больница «Охматдет», а в Голосеевском повреждено здание детского сада и жилого дома, горят автомобили.

Фото разрушений в больнице «Охматдет» появились в телеграм-канале президента Украины Владимира Зеленского. Судя по ним, разрушено как минимум одно из помещений — по предварительным данным, токсикологическое отделение. В корпусах больницы выбило окна, пишет «РБК-Украина».

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает в своем телеграм-канале, что известно о двух погибших и двух пострадавших в «Охматдете», а под завалами могут находиться люди. Офис генпрокурора Украины пишет, что в Киеве 15 погибших и 37 пострадавших.

В Кривом Роге в Днепропетровской области тоже сообщили о жертвах: по словам главы Совета обороны города Александра Вилкула, погибли 10 человек, 41 человек пострадал, из них девять находятся в тяжелом состоянии. 9 июля объявлено в Кривом Роге днем траура, написал Вилкул в своем телеграм-канале.

ТАСС передает со ссылкой на силовые структуры, что ракетный удар России поразил завод «Артем» в Шевченковском районе Киева. Завод производит авиационные ракеты класса «воздух — воздух», а также оборудование для авиатехники, пишет агентство.